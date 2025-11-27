（有影片）／黃氏製藥雲林新廠啟用 65週年為醫藥產業注入新動能

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉、簡勇鵬／雲林報導】黃氏製藥股份有限公司在創立65週年的重要時刻，於11月27日上午在雲林縣斗南鎮舉行新廠啟用典禮，象徵企業升級轉型與永續布局的全新里程碑。縣長張麗善受邀出席時表示，黃氏製藥長年深耕雲林，以堅持品質與良心為核心理念，在藥品研發與公共衛生領域貢獻卓著，新廠落成不僅展現企業對地方的承諾，也為雲林醫藥產業帶來新的發展能量。

黃氏製藥股份有限公司（德春製藥）「創立65週年暨新廠啟用典禮」，熱鬧喜氣。（圖／記者蘇榮泉攝）

黃氏製藥由創辦人黃德春於1961年創設，1984年在斗南建置GMP新廠並更名為現名，是全國第70家符合GMP標準的藥廠。此次新廠啟用典禮貴賓雲集，象徵企業在走過一甲子後再次邁向新階段。

廣告 廣告

縣長張麗善感謝黃氏製藥深耕雲林，造福地方、造福國人。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善縣長致詞指出，黃氏製藥累積取得超過200張藥品許可證，在研發能力與品質控管均具有高度實績，尤其對罕見疾病藥物的貢獻深受醫界肯定。在全球公共衛生環境充滿挑戰、健保制度面臨壓力的情況下，企業仍持續投入研發與擴產，展現高度社會責任。她強調，擴廠不僅提升產能，也將帶動地方就業，縣府將持續協助企業深化在地布局。

黃氏製藥期許新廠國內員工及醫藥產業人才的培育基地，激勵上下游供應鏈夥伴的成長。（圖／記者蘇榮泉攝）

董事長黃榮男表示，公司秉持「做最必要的藥」的精神，致力研發最貼近國人需求的品質藥物。他提到，雖長期在台北工作，但對雲林的發展始終關心，看到地方能見度提升感到驕傲，並感謝縣府對企業的支持。他強調，新廠啟用代表企業在品質、研發與國際化上的全新躍升。

縣長張麗善強調，擴廠不僅提升產能，也將帶動地方就業，縣府將持續協助企業深化在地布局。（圖／記者蘇榮泉攝）

此次啟用的新廠區位於斗南鎮小東里，整體設計完全符合PIC/S GMP國際製藥標準，並導入智慧化自動生產系統及綠色環保理念，讓從原料到成品的每道製程都能受到精準監控。新建的獨立荷爾蒙製劑廠房更將提升企業在特殊藥品市場的全球競爭力，也為拓展海外市場奠定基礎。

黃氏製藥公司秉持「做最必要的藥」的精神，致力研發最貼近國人需求的品質藥物。（圖／記者蘇榮泉攝）

典禮現場展示企業65年發展歷程，包括研發成果、品質管理、社會責任實踐等面向。企業表示，新廠將成為未來培育醫藥人才的重要基地，並促進上下游供應鏈共同成長，打造永續的產業價值鏈。

黃氏製藥公司秉持「做最必要的藥」的精神，致力研發最貼近國人需求的品質藥物。（圖／記者蘇榮泉攝）

新廠啟用不僅代表黃氏製藥的升級轉型，也象徵雲林在醫藥產業發展上的持續提升，為未來產業創新與國際布局注入新的動力。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！