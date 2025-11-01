（有影片）／黃秀芳成立彰化縣長競選辦公室 強調「彰化力」活絡產業
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】民進黨立委黃秀芳今（1）日上午在彰化市舉行縣長競選辦公室揭牌儀式，吸引各界支持者與政界人士共襄盛舉。黃秀芳指出，彰化正面臨人口流失、高齡化、就業壓力以及產業轉型與國際貿易挑戰，她有信心結合彰化的世界級「彰化力」，突破困境，活絡產業，打造宜居城市，協助民眾安居樂業。
黃秀芳回顧自己30年的公共服務經驗，表示自己累積了上萬件服務案件，深刻體會縣政問題，也了解國家與地方發展議題。她說：「參加這次黨內初選，我抱持從政初心，把初選當大選來看，希望慎重爭取縣民的認同，爭取有機會為彰化打拚更好的明天。」
現場，黃秀芳談到許多市井小民的生活壓力，包括求職、居住、通膨、育兒、長照等問題。她強調自己深知這些挑戰，因為她也是從農家子弟出身，親身體驗過基層生活的艱辛。她指出，彰化的人口老化嚴重，又受到台中市磁吸效應影響，人口流失快速，縣府必須提出明確的城市發展定位，才能吸引年輕人返鄉。
黃秀芳提到，彰化擁有許多世界級的隱形冠軍企業，這股團結的力量就像繩索一樣巨大。她說：「當彰化人團結一起，力量就非常驚人。因此，我的競選看板也融入『彰化力』設計理念，希望展現彰化的活力與凝聚力，讓更多遊子願意回到家鄉。」
競辦成立大會吸引前縣長周清玉、翁金珠到場支持，並分享寶貴從政經驗。周清玉勉勵黃秀芳要「用心聽、認真做」，持續傾聽民意；翁金珠則讚賞她兼具專業與溫暖人格，是理想的「縣長媽媽」。立委王義川帶領正國會應援團到場加油打氣，呼籲黨內支持者全力支持黃秀芳出線，成為民進黨正式的縣長候選人。
針對黨內初選競爭，黃秀芳表示，黨內有明確的初選機制，大家各自努力，她會謙卑爭取縣民支持，也相信最後黨內會團結合力攻頂，畢竟縣民福祉才是最重要的。
揭牌活動上午10點半開始，由兼任競辦總幹事的立委陳秀寶與前縣長周清玉、翁金珠、彰化縣議會民進黨團總召李俊諭等陪同揭牌。現場氣氛熱烈，不少支持者手持競選旗幟，為黃秀芳加油鼓勁。
黃秀芳表示，未來如果有機會擔任縣長，她將以「宜居彰化、安居樂業」為目標，推動產業升級、創造就業機會，並以民生福祉為優先，努力讓彰化成為年輕人願意返鄉、長者安心居住的城市。
