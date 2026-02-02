（有影片）／黑虎再度悠遊！北港武德宮攜手悠遊卡公司 「運財黑虎布偶悠遊卡」2月3日起全台開賣

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶、蘇榮泉／雲林報導】黑虎再度悠遊！北港武德宮五度攜手悠遊卡公司推出聯名商品，迎接新年首度推出布偶款造型的「運財黑虎布偶悠遊卡」，並將於2月3日起全台開賣。該商品以武德宮丙午年全新黑虎臉譜為設計核心，象徵守護與招財，造型威風中帶萌，兼具實用與收藏價值。2日下午，悠遊卡公司董事長林志盈率領團隊親臨北港武德宮，在林安樂主委陪同下，為將上市的「運財黑虎布偶悠遊卡」舉行祈福過爐團拜儀式。

廣告 廣告

黑虎再度悠遊！北港武德宮攜手悠遊卡公司，「運財黑虎布偶悠遊卡」2月3日起全台開賣。（圖／記者洪佳伶攝）

素有「科技宮廟」之稱的北港武德宮，在林安樂主委上任後，陸續引進導覽機器人Pepper、AI解籤、AI人流計數系統，並發行NFT錢母，將科技應用融入信仰場域，同時也積極發展文創商品。多年來，武德宮與悠遊卡公司持續合作，推出多款結合財神信仰元素的造型悠遊卡，包括「黑虎立體造型悠遊卡」、「財神令旗造型悠遊卡」、「財寶箱悠遊卡」、「黑虎將軍悠遊卡鑰匙圈」等，每次推出皆展現新意，屢屢引發信眾爭相收藏。

黑虎再度悠遊！北港武德宮攜手悠遊卡公司，「運財黑虎布偶悠遊卡」2月3日起全台開賣。（圖／記者洪佳伶攝）

迎接新年，北港武德宮再度攜手悠遊卡公司，首度推出布偶款造型的「運財黑虎布偶悠遊卡」。本次聯名以武德宮丙午年全新黑虎臉譜圖像為設計核心，延續黑虎守護、招財納福的象徵意涵，整體造型威風中帶著可愛。布偶尺寸約12 x 13 公分，採用柔軟絨毛材質，療癒感十足，兼具實用性與收藏價值。

黑虎再度悠遊！北港武德宮攜手悠遊卡公司，「運財黑虎布偶悠遊卡」2月3日起全台開賣。（圖／記者洪佳伶攝）

悠遊卡公司董事長林志盈表示，此次推出的布偶造型悠遊卡，是悠遊卡商品設計上的全新嘗試，結合信仰文化、可愛布偶與電子票證功能，希望讓民眾在日常使用中，也能感受到祝福與好運，讓悠遊卡不只是交通工具，更成為陪伴生活的幸運小物。

黑虎再度悠遊！北港武德宮攜手悠遊卡公司，「運財黑虎布偶悠遊卡」2月3日起全台開賣。（圖／記者洪佳伶攝）

北港武德宮主委林安樂表示，黑虎主題相關商品與聯名悠遊卡，一直是武德宮文創商品中完售速度最快的品項之一，過往推出的聯名悠遊卡早已成為信眾心中的夢幻收藏，甚至在拍賣平台屢創高價，顯示其高度收藏價值。此次「運財黑虎布偶悠遊卡」結合絨毛布偶與電子票證設計，呼應近年Y2K風潮帶動毛絨元素再度流行，並透過信仰文創的轉化，成功吸引新世代族群關注，讓宗教意象自然融入信眾的日常生活。

黑虎再度悠遊！北港武德宮攜手悠遊卡公司，「運財黑虎布偶悠遊卡」2月3日起全台開賣。（圖／記者洪佳伶攝）

「運財黑虎布偶悠遊卡」發行數量為6,880份，寓意納福招財。商品將於2月3日上午11點起，在北港武德宮官網及紀念品部正式開賣，全台7-11通路同步開放ibon預購，讓信眾在送舊迎新之際，將福氣與財運隨身帶著走。

黑虎再度悠遊！北港武德宮攜手悠遊卡公司，「運財黑虎布偶悠遊卡」2月3日起全台開賣。（圖／記者洪佳伶攝）

黑虎再度悠遊！北港武德宮攜手悠遊卡公司，「運財黑虎布偶悠遊卡」2月3日起全台開賣。（圖／記者洪佳伶攝）

黑虎再度悠遊！北港武德宮攜手悠遊卡公司，「運財黑虎布偶悠遊卡」2月3日起全台開賣。（圖／記者洪佳伶攝）