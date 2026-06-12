（有影片）／黑豆變烤玉米！鹿港農會新品一亮相就吸睛

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（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為推廣彰化在地優質黑豆及農特產品，鹿港鎮農會今（12）日舉辦「115年度彰化優鮮農特產品行銷暨黑豆推廣計畫」，發表全新創意產品「黑豆烤玉米」，並結合黑豆料理展示、DIY體驗及農特產品行銷活動，展現彰化黑豆產業創新成果，提升在地農產品牌能見度。

黑豆也能烤玉米！鹿港鎮農會12日發表創意新品「黑豆烤玉米」，藉由新品上市及系列推廣活動，展現彰化黑豆產業的創新能量。（記者陳雅芳攝）

彰化縣是全台重要雜糧產區之一，其中黑豆更是鹿港地區具代表性的特色農作物。為提升黑豆附加價值與市場競爭力，鹿港鎮農會多年來積極推動黑豆契作及加工研發，打造自有品牌「鹿農墨豆坊」，透過多元產品開發，讓傳統黑豆產業展現新風貌。

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鹿港鎮農會總幹事張恒源表示，今年特別推出創新新品「黑豆烤玉米」，將營養豐富的黑豆融入烤玉米料理中，結合彰化在地農產特色，創造兼具健康與美味的新口感，希望吸引更多年輕族群及消費者認識國產黑豆的多元應用。

黑豆也能烤玉米！鹿港鎮農會12日發表創意新品「黑豆烤玉米」，藉由新品上市及系列推廣活動，展現彰化黑豆產業的創新能量。（記者陳雅芳攝）

活動現場除了新品發表儀式外，也安排黑豆系列產品展示及特色料理體驗，包括黑豆烤玉米試吃、黑豆烤玉米飯糰DIY以及黑豆料理餐盒分享等，透過實際品嚐與互動參與，讓民眾從味蕾出發，深入了解黑豆的營養價值與產業特色。

張恒源指出，農會近年積極推動食農教育與地產地銷理念，以在地黑豆契作為基礎，逐步建立完整產業鏈。目前與雜糧產銷班合作契作黑豆面積已達40甲，並陸續導入相關農機設備，提升耕作效率與品質管理，朝向生產、加工、行銷一體化發展，強化農民收益與產業競爭力。

黑豆也能烤玉米！鹿港鎮農會12日發表創意新品「黑豆烤玉米」，藉由新品上市及系列推廣活動，展現彰化黑豆產業的創新能量。（記者陳雅芳攝）

他表示，黑豆富含花青素、大豆異黃酮及膳食纖維等營養成分，相關加工產品如黑豆麵茶深受消費者喜愛，不僅具有營養補給功能，也符合現代人重視健康養生的飲食趨勢，未來農會將持續投入研發更多創新商品，拓展市場版圖。

張恒源進一步指出，鹿港地區擁有溫和氣候與肥沃土壤，十分適合黑豆生長，目前主要種植品種包括「黑豆3號」及「黑豆5號」，以豆粒飽滿、香氣濃郁聞名，深獲市場肯定。