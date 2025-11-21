（有影片）／點亮愛與祝福 祈福點燈活動 為社福注入暖意

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「2025齊心做公益、讓愛傳久久」祈福點燈活動，將於11月30日在彰化體育館登場。今（21）日上午，主辦單位國際獅子會300D1區、北斗奠安慈善功德會與縣議員白玉如服務處，於彰化縣政府一樓中庭舉行宣傳會，邀請民眾攜家帶眷參與點燈祈福，為家人及社會送上祝福，也凝聚更多公益力量。

「2025齊心做公益、讓愛傳久久」祈福點燈活動，將於11月30日在彰化體育館登場，邀請民眾參與點燈行動，共同凝聚公益力量。（縣政府提供）

彰化縣長王惠美表示，感謝三個單位長期投入公益，並指出縣府將持續與民間團體合作，強化在地照顧，讓「美好彰化 希望城市」落實在縣民的生活日常。

廣告 廣告

參議柯呈枋表示，彰化縣是溫暖有愛的地方，今年首次舉辦全國點燈祈福儀式，每盞燈象徵一份希望、一份祝福，也代表一份心願。柯呈枋呼籲民眾踴躍參加，共同為需要溫暖的角落點亮光亮。

「2025齊心做公益、讓愛傳久久」祈福點燈活動，將於11月30日在彰化體育館登場，邀請民眾參與點燈行動，共同凝聚公益力量。（縣政府提供）

議員白玉如指出，活動籌備近一年，點燈祈福所得將全數捐贈給社福團體，協助弱勢單位維持運作，減輕經濟壓力。她邀請縣民於11月30日到彰化體育館共襄盛舉，為社會注入更多正能量。

國際獅子會300D1區總監蔡沼玲表示，今年社福活動共12場，祈福點燈為第五場。經獅友認領登記，已有超過1,000盞蓮花燈，點燈費用高達75萬元。她強調，活動不僅為自己祈福，也為院生祝福，剩餘款項將全數捐給弱勢單位，將小愛化為大愛，發揮獅子會無私奉獻的精神。第三專區主席張恊章亦表示，期待大家共同努力，讓活動圓滿成功。

北斗奠安慈善功德會創會長卓煜明說，今年參與點燈祈福人數已突破5,000人，活動旨在傳遞對弱勢團體的祝福與關懷。他回顧過去12年從事社福的經驗，秉持「我希望為你做點什麼」的初衷，讓善意散布社會每一角落。

「2025齊心做公益、讓愛傳久久」祈福點燈活動，將於11月30日在彰化體育館登場，邀請民眾參與點燈行動，共同凝聚公益力量。（縣政府提供）

活動當天將邀請印度八蚌智慧林佛學中心近40位師父誦經祈福，象徵跨宗教、跨文化祝願。點燈活動對象不限宗教與身分，每人300元，其中100元用於蓮花燈及祈福袋成本，另200元將捐贈弱勢團體。

主辦單位表示，一盞燈、一份善念，皆能成為改變社會的力量，歡迎民眾踴躍參加，共同為彰化匯聚溫暖與希望。