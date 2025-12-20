（有影片）／點亮聖誕樹 踩街報佳音暖人心 員林一起平安YA！

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】員林市公所今（20）日晚間在員林公園舉辦「2025員林平安YA!」聖誕節晚會暨踩街活動，市民齊聚點亮聖誕樹，為城市迎來溫馨又充滿希望的平安夜。

員林市公所今日晚間在員林公園舉辦「2025員林平安YA!」聖誕節晚會暨踩街活動，8公尺高聖誕樹點燈，市民齊聚迎接溫馨平安夜。（員林市公所提供）

歲末佳節氣氛濃厚，員林市公所今（20）日晚間於員林公園舉辦「2025員林平安YA!」聖誕節晚會暨踩街報佳音活動，在好天氣加持下，吸引大批市民攜家帶眷共襄盛舉。現場由員林市代理市長賴致富、彰化縣政府參議柯呈枋、秘書游筑凱、賴沛然、市民代表會主席張國良及多位民代、里長，與市民朋友一同點亮聖誕主燈，象徵員林市的璀璨與希望。

賴致富表示，能在歲末年終與市民共度平安夜，感到格外溫馨，也感謝彰化縣長王惠美、市民代表會及各界對市政預算與活動的支持，讓市公所能持續推出深受市民喜愛的活動。他也特別感謝教會夥伴與市公所攜手進行踩街報佳音，將祝福與愛分享給市民，「因為大家的愛與付出，成就幸福的員林家園。」

在眾人倒數期待下，高達8公尺的聖誕樹正式點亮，市公所同步於市區進行光環境妝點，讓整座城市沉浸在濃厚的聖誕氛圍中。許多市民在「星願祝福屋」掛上祈願卡，戴著聖誕帽合影留念，現場洋溢歡笑聲。

活動內容精彩豐富，包含教會表演、員林高中學生帶領的團康遊戲、踩街報佳音及「聖誕好禮摸彩」等，氣氛熱鬧溫馨。賴致富也與縣府秘書游筑凱、市公所團隊一同加入踩街行列，沿途向志工與執勤員警致意，並將平安與祝福送進商家與街坊。

賴致富也預告，從12月至明年3月，員林市將陸續推出一系列活動，邀請市民走出家門、共享城市熱鬧氛圍。城市燈飾將一路延續至「2026員林燈會」（即日起至115年3月8日），陪伴市民迎新年。後續還有1月1日「2026員林市元旦升旗典禮」、1月31日「115年新春揮毫贈春聯」等活動，市公所誠摯邀請市民一同參與，感受幸福員林的魅力。