（有影片）／點亮雲林守護學童視力 口湖國中為夜光學子免費檢查配鏡

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】由縣議員蔡岳儒發起的「點亮雲林」關懷活動，今年由雲林縣婦幼關懷協會主辦，結合台全醫療體系、北港宗聖扶輪社、口湖國中、北辰國小及蔡岳儒服務處等單位共同協辦，持續深入偏鄉校園守護學童視力健康。今年1月8日於口湖國中舉辦第十場次活動，為北港地區夜光學童與弱勢學生進行專業視力檢查及免費配鏡服務，共有62位學生受惠，期望透過及早檢測與矯正，減少視力問題對學習造成的影響。

「點亮雲林」關懷活動，結合台全醫療體系、北港宗聖扶輪社、口湖國中、北辰國小等單位共同協辦，持續深入偏鄉校園守護學童視力健康。（圖／記者蘇榮泉攝）

雲林縣婦幼關懷協會總幹事黃慧玲指出，偏鄉與弱勢家庭中，孩童的視力問題往往因照顧資源不足而被忽略，加上居家照明條件有限，更容易加劇近視惡化。若未能在成長關鍵期及早矯正，未來高度近視的比例將大幅提高，進而影響學習與生活品質。「點亮雲林」計畫透過視力健檢、配鏡與保健觀念宣導，協助孩子建立正確用眼習慣，讓學習之路更加順暢。

活動中為北港地區夜光學童與弱勢學生進行專業視力檢查及免費配鏡服務，共有62位學生受惠。（圖／記者蘇榮泉攝）

口湖國中校長孫明山表示，眼睛是學習的重要基礎，正確用眼與適時配鏡是預防視力惡化的關鍵。本次接受服務的62名學生中，夜光天使及弱勢學童多達50位，顯示偏鄉學童視力照護需求迫切。他感謝各界攜手合作，讓專業醫療資源進入校園，確保孩子在學習階段能擁有清晰視界。

8日於口湖國中舉辦第十場次活動，為北港地區夜光學童與弱勢學生進行專業視力檢查及免費配鏡服務，共有62位學生受惠。（圖／記者蘇榮泉攝）

台全醫療體系執行長林明杰指出，近視若持續惡化，將增加青光眼、視網膜剝離及黃斑部病變等風險，因此兒童定期視力檢查、適當近視控制與正確用眼教育格外重要。台全醫療體系除投入地方公益，也持續推動校園眼科照護，縮短城鄉醫療資源差距，讓偏鄉孩子同樣享有完善醫療服務。

「點亮雲林」計畫透過視力健檢、配鏡與保健觀念宣導，協助孩子建立正確用眼習慣，讓學習之路更加順暢。（圖／記者蘇榮泉攝）

北港宗聖扶輪社服務計畫主委洪裕翔表示，扶輪社長期關注教育與弱勢議題，孩子的視力健康攸關未來發展，能與多方單位合作提供實質協助，深具意義，未來也將持續投入相關公益行動。

台全醫療體系除投入地方公益，也持續推動校園眼科照護，縮短城鄉醫療資源差距，讓偏鄉孩子同樣享有完善醫療服務。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

雲林縣議員蔡岳儒表示，「點亮雲林學童視力保健關懷活動」自啟動以來，已累計服務604位學童，完成259副配鏡，需矯正比例高達四成，顯示偏鄉學童視力問題不容忽視。透過持續推動視力檢查與免費配鏡，希望讓每一位孩子都能清楚看見課堂知識，也看見屬於自己的未來。

