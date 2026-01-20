（有影片）／龍興獅子會歲末尾牙 暖心送紅包、禮券陪伴學童勇敢追夢

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為關懷學童成長、深化品格與生命教育，彰化縣龍興獅子會今（20）日在亨將精密工業股份有限公司青溪會館，舉辦「溫暖陪伴．希望同行—幸福『童』享歲末聯誼尾牙活動」，邀請來自鹿港、福興及秀水等三鄉鎮、共19所國小約150位學童齊聚一堂，在歲末年終之際感受社會滿滿的關懷與祝福。

龍興獅子會歲末送暖，邀150名學童共度尾牙，鼓勵自強兒童勇敢追夢，學童也紛紛表達感謝。（記者陳雅芳攝）

活動特別邀請電影《台灣超人》導演親自到場，與學童面對面互動交流，分享拍攝過程中真實而感人的生命故事，透過影像力量傳遞勇敢追夢、正向思考的人生價值，引導孩子勇於面對挑戰、相信自我，尤其鼓勵自強、勤奮的兒童，讓他們相信努力與堅持終將改變自己的人生。

彰化縣龍興獅子會創會長粘勝傑表示，活動今年邁入第15年，規模持續擴大，並首度將秀水鄉納入服務範圍；本次活動以「陪伴」為核心理念，精心規劃電影欣賞、導演互動座談、DIY體驗活動及溫馨午宴等多元內容，希望在輕鬆愉快的氛圍中，陪伴孩子成長、啟發正向人生觀，並特別鼓勵每位努力向上的學童，不因家庭或環境限制而放棄夢想。

尾牙活動採自助式Buffet餐會形式進行，主辦單位也貼心準備每位學童600元過年紅包，提前送上新年祝福；同時，在企業單位熱情響應下，再加碼提供每位學童600元超商禮券及多項驚喜禮品，以實際行動支持學童學習與生活所需，展現企業善盡社會責任、回饋地方的溫暖力量。

活動現場氣氛溫馨熱鬧，不少學童表示：「謝謝獅子會叔叔阿姨的關心和陪伴，讓我們感受到社會的溫暖！」「我也想像電影裡的超人一樣努力追夢，長大後回饋社會！」學童的真心回饋讓現場洋溢感恩與希望的氛圍，也呼應活動「陪伴與希望」的核心理念。

粘勝傑強調，希望透過影像感動與實際陪伴，讓孩子相信「每個人都能成為自己生命中的超人」，尤其勉勵自強的孩子們持續努力、勇敢追夢，未來不僅成就自我，也能回饋社會，為社會注入更多正向能量。