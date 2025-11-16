（有影片）／114年全運會奪36牌 彰化縣長王惠美頒1,212萬獎金

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣代表隊在114年全國運動會表現超亮眼，勇奪36面獎牌，包括5金、14銀、17銅，創下近五屆最佳成績。今（16）日由縣長王惠美頒獎，總共發出1,212萬元獎金，向選手和教練團隊說聲「辛苦了，也做得很好！」

彰化縣代表隊在114年全國運動會奪下36面獎牌，縣長王惠美頒發1,212萬元獎金肯定選手與教練團隊，鼓勵選手持續追夢。（記者陳雅芳攝）

本屆全運會，彰化隊的表現讓人眼睛為之一亮。射擊男子不定向飛靶團體賽，由陳威銚、楊昆弼、蕭鎧祥拿下金牌，楊昆弼還完成個人賽三連霸。競速溜冰選手施沛妤也不輸人，1萬公尺計點淘汰賽順利連霸，500+D、1000公尺爭先賽拿下兩銀，3000公尺接力再添一銅，一個人就收穫四面獎牌。

武術的黃軍峰在刀棍術全能賽奪金，拳擊的洪鈺竣在男子第七量級也成功封王。霹靂舞這次首次參賽就很亮眼，拿下1銀2銅。男子籃球代表隊更是睽違20多年重返頒獎台，拿下銀牌。游泳好手吳浚鋒累積九次全運會經驗，為彰化縣奪下10面金牌，表現相當耀眼。

王惠美表示，今天頒發的1,212萬元獎金，不只是對選手、教練的肯定，也感謝議長謝典霖及議員對體育經費的大力支持。她說，縣府去年已推動「競技運動績優選手獎助金計畫」，採「有成績就有獎勵、沒有上限」的方式，並持續投入運動建設、強化基層訓練，讓校園和社區運動扎根，培育更多運動人才。

立法委員謝衣鳳也到場，她說，感謝所有教練和師長的辛苦付出，讓選手在全運會中拿下佳績，希望大家再接再厲，為彰化縣帶來更多榮耀。

選手們也分享比賽心情。霹靂舞選手陳怡茹說，霹靂舞結合很多運動技巧，難度高，希望未來更多人喜歡、一起參與。武術選手黃軍峰表示，賽前狀況不太理想，但平日努力練習，才能在比賽時穩定發揮。射擊選手楊昆弼說，辛苦訓練換來個人三連霸和團體金牌，值得為自己和彰化爭取更多榮耀。

教育處指出，今年霹靂舞首次列入正式比賽，彰化選手就展現強大實力，拿下三面獎牌，也展現街舞和競技舞蹈的深厚底蘊。男子籃球隊自1999年全運會以來，再創最佳成績。