（有影片）／114年度中部番石榴評鑑 來自15個鄉鎮99組農友參賽

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】躲過鳳凰颱風，「114年度中部地區優質番石榴果品評鑑競賽」，今（14）日於社頭鄉農會如期舉行，有來自彰化、南投15個鄉鎮的99組農友參賽，最終社頭鄉蕭金發奪得冠軍，台中區農改場就表示，參賽果品保有一定品質相當不容易，社頭鄉農會也推薦，白露過後的芭樂最好吃，歡迎多加選購。

114年中區芭樂評鑑在社頭鄉農會登場，吸引來自彰化、南投等15個鄉鎮的99位果農參賽。（記者陳雅芳攝）

此次競賽由臺中區農業改良場副場長蕭政弘，以及農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所謝鴻業博士率領專業評審團擔任評鑑。評分依據番石榴的外觀、果肉性狀、重量、風味與口感，並搭配糖度檢測等科學數據，公平挑選最佳果品。

廣告 廣告

彰化縣農業處副處長蕭麗玲表示，彰化縣為農業大縣，番石榴種植面積約1,374公頃，位居全台第三，其中社頭鄉種植262公頃，是地方重要農特產，芭樂在歷經今年7月的豪雨過後，許多芭樂樹根系受損，芭樂農在照顧上需更用心，但產量仍受影響，減少約1／3，目前產地價格每台斤都在60元以上。

114年中區芭樂評鑑在社頭鄉農會登場，吸引來自彰化、南投等15個鄉鎮的99位果農參賽。（記者陳雅芳攝）

蕭政弘強調，這季節芭樂的特色，就是果肉厚、吃起來脆甘甜，而這些都是評分重點之一，他也指出，在7月豪雨一直到近期的颱風，成為今年栽培芭樂上很大的挑戰，參賽果品總體仍保有一定品質，相當不容易。

今年99位參賽果農經評審評選，最終社頭鄉也不負眾望拿下個人組及團體組冠軍，個人組冠軍為社頭鄉蕭金發奪，亞軍為埔心鄉張蒼吉、社頭鄉張國枝，季軍為社頭鄉翁聰敏、永靖鄉魏鵬讚、竹塘鄉鄧惠真。

114年中區芭樂評鑑在社頭鄉農會登場，吸引來自彰化、南投等15個鄉鎮的99位果農參賽。（記者陳雅芳攝）

社頭鄉農會總幹事蕭良珍指出，社頭芭樂的脆度及甜度都很好，深受消費者喜歡，她也強調，白露過後到隔年2月，正是品嘗芭樂最好的時機，加上之前受7月豪雨、颱風影響，產量減少三分之一，及冬季水果量少，目前芭樂呈現需求大於供給，才會帶動價格上漲，產地價格每台斤都在60元以上。

社頭鄉鄉長蕭浚二表示，評鑑不只是競賽，也是農友交流、分享種植技術的平台，希望透過這樣的活動讓消費者認識、喜愛番石榴，並建立選購習慣。