（有影片）／115年雲林迎春節大掃除 環境清潔週全縣全力動員

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為迎接農曆春節、全面提升縣內環境品質，雲林縣環境保護局於1月17日啟動「115年雲林縣環境清潔週」，今年以「雲林淨全力，作伙鬥陣清」為主題，號召全縣各鄉鎮市同步展開年終大掃除行動。啟動儀式於水林鄉通天府舉行，由縣長張麗善率領各鄉鎮市首長共同參與，展現縣府與地方攜手守護環境的決心。

啟動儀式於17日在水林鄉通天府舉行，由縣長張麗善率領各鄉鎮市首長共同參與。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動當天，清潔隊員與環保志工踴躍投入，針對主要道路、住宅周邊及公共空間進行全面清掃，並同步加強街道菸蒂清除、違規廣告物拆除及髒亂點整頓，期盼在春節前為縣內環境「換新裝」，讓返鄉遊子與來訪民眾感受到整潔有序的新春氛圍。

廣告 廣告

縣長張麗善頒獎表揚清潔隊員與環保志工，感謝他們長期的辛勞付出。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣府表示，環境清潔週期間，動員超過150名清潔隊員、環保志工與民眾參與，實際投入各項清潔作業，展現全民動員、共同維護家園的行動力。同時，縣府也持續推動「菸蒂不落地」政策，透過公私協力設置熄菸桶，減少街道污染，提升公共空間整體品質。

縣長張麗善頒獎表揚各企業部門共同投入環境認養與清潔工作的努力，感謝他們長期的支持。（圖／記者蘇榮泉攝）

環保局長張喬維指出，維護環境整潔之餘，登革熱防治同樣是重點工作。病媒蚊卵在乾燥環境中仍可存活數月，縣府持續呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」原則，定期清除積水容器，降低病媒蚊孳生風險。統計至114年12月底，縣府各單位與鄉鎮市公所已累計動員22萬餘人次，清除大量積水容器與髒亂點，持續強化社區防疫能量。

縣長張麗善率先打掃期盼透過環境清潔週的推動，凝聚全民共識，讓雲林在春節前呈現整潔、舒適的城市面貌。（圖／記者蘇榮泉攝）

局長張喬維強調說，春節前也將持續加強巡查空屋、空地及易淹水區域，提升社區整體防疫韌性，未妥善清理積水容器或放任環境髒亂，恐已違反《廢棄物清理法》，可處新臺幣1,200元至6,000元罰鍰。維護環境整潔是全民共同責任，從隨手清除菸蒂、整理居家環境，到配合拆除違規廣告物，都是守護家園的重要行動。

環境清潔週期間，動員超過150名清潔隊員、環保志工與民眾參與，實際投入各項清潔作業，展現全民動員、共同維護家園的行動力。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣長張麗善表示，感謝清潔隊員與環保志工長期的辛勞付出，也肯定公私部門共同投入環境認養與清潔工作的努力。縣府期盼透過環境清潔週的推動，凝聚全民共識，讓雲林在春節前呈現整潔、舒適的城市面貌，為新的一年奠定良好開始。

縣府推動「菸蒂不落地」政策，違反者將以《廢棄物清理法》，可處新臺幣1,200元至6,000元罰鍰。（圖／記者蘇榮泉攝）

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！