（有影片）／14宗教團體、48名民政員獲表揚 張麗善感謝戮力服務每一位鄉親

縣長張麗善率領縣府民政處長蕭德恕親臨授獎予14間地方績優宗教團體。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣114年度資深績優村（里）長、地方民意代表、民政人員與績優宗教團體表揚大會，11日上午於虎尾天成宴會館舉行。縣長張麗善偕民政處長蕭德恕親臨頒獎，向長期投入公共事務、協助地方治理的各界代表表達高度肯定。本次表揚共有14間績優宗教團體、12位內政專業獎章獲獎人、18位特優村里長及18位績優民政人員，同時也有多位鄉鎮市長親自出席祝賀。

縣長張麗善率領縣府民政處長蕭德恕親臨授獎予14間地方績優宗教團體。（圖／記者蘇榮泉攝）

今年獲中央頒發「內政部公益宗教團體」的單位包含北港朝天宮、土庫順安宮、古坑慈光寺與西螺福興宮；而獲縣級「雲林縣績優公益宗教團體」者則計14間宮廟，包括馬鳴山鎮安宮、臺西五條港安西府、四湖海清宮、斗六南聖宮、斗六受天宮、虎尾三聖公廟及虎尾福安宮等。縣府表示，宗教團體向為地方公益重要力量，長期關懷弱勢、投入慈善、促進社區融合，是安定社會的重要推手。

廣告 廣告

縣長張麗善率領縣府民政處長蕭德恕親臨授獎予18位特優村里長。（圖／記者蘇榮泉攝）

在人員表揚部分，今年共有12名地方代表及村里長獲頒內政專業獎章，包括虎尾鎮戴清吉代表、莿桐鄉劉文溪代表、崙背鄉李明恭代表、斗六市鎮東里楊鴻玉里長及北港鎮新厝里王趁里長等人。18名特優村（里）長中，有7人更進一步獲中央肯定，如斗六市溪洲里徐文順里長、北港南安里蕭永富里長、大埤南和村翁素蘭村長等。此外，本年度績優民政人員亦有多名榮獲中央獎勵，表現深受肯定。

縣長張麗善率領縣府民政處長蕭德恕親臨授獎予12位內政專業獎章獲獎人員。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣長張麗善表示，村里長、民代表及民政人員是地方行政中最前線的力量，從民情反映、弱勢關懷、登革熱防治到災情查報，每一項工作都攸關鄉親福祉。她感謝所有基層夥伴長年無私付出，也肯定宗教團體持續推動公益與文化教育，使社會更具正能量。

縣長張麗善率領縣府民政處長蕭德恕親臨授獎予18位績優民政人員。（圖／記者蘇榮泉攝）

民政處長蕭德恕指出，雲林縣目前超過800間登記寺廟，此次共有14間績優宗教團體受獎，其中4間更獲中央表揚，展現雲林宗教公益能量。他也肯定本年度受表揚的村里長與民政人員在基層服務上的努力，期盼持續攜手讓縣政更完善，為鄉親帶來更幸福的生活。

縣長張麗善率領縣府民政處長蕭德恕親臨授獎予18位特優村里長。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣長張麗善率領縣府民政處長蕭德恕親臨授獎予12位內政專業獎章獲獎人員。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣長張麗善率領縣府民政處長蕭德恕親臨授獎予18位特優村里長。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣長張麗善率領縣府民政處長蕭德恕親臨授獎予18位特優村里長。（圖／記者蘇榮泉攝）

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！