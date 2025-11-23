（有影片）／2025口湖健走熱鬧登場 椬梧滯洪池展現水岸生態魅力

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】2025年「口湖健走—一步步口福」活動於11月23日上午在口湖鄉椬梧滯洪池盛大展開，吸引大批民眾在秋日晨光中以雙腳探索家鄉的自然風景。活動由口湖鄉公所主辦，鄉長李龍飛、代表會主席王溪邊、副主席蘇慶瑋及副縣長謝淑亞等貴賓皆到場共襄盛舉。

8時整在鳴槍聲響中，健走隊伍正式啟動。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動自清晨7時開始報到，文光國小以震撼戰鼓揭開序幕，接續由口湖鄉婦女會活力滿滿的暖身操帶動氣氛。8時整在鳴槍聲響中，健走隊伍正式啟動，沿著椬梧滯洪池環湖步道前行，大家一邊運動，一邊欣賞藍天綠地與水岸倒影，感受口湖最樸實、最自然的幸福。

活動自清晨7時開始報到，文光國小以震撼戰鼓揭開序幕。（圖／記者蘇榮泉攝）

健走後的舞台節目同樣精彩，包括樂團演出、趣味競賽、口湖太鼓班表演、傑美樂團薩克斯風演奏，以及新住民關懷協會帶來的國際傳統舞蹈，展現多元文化交織的熱鬧氛圍。現場同時設有小農市集、親子遊園區與集章活動，讓遊客在動靜之間都能感受口湖的活力。

活動由口湖鄉公所主辦，鄉長李龍飛、代表會主席王溪邊、副主席蘇慶瑋及副縣長謝淑亞等貴賓皆到場共襄盛舉。（圖／記者蘇榮泉攝）

鄉長李龍飛表示，口湖擁有豐富自然環境及農漁產特色，近年更以「產業觀光」讓更多人認識在地之美。今年口湖在雲林「10大按讚景點」中拿下三席，包括金湖休閒農業區、椬梧滯洪池及成龍濕地，足見其魅力深受肯定。

由口湖鄉婦女會活力滿滿的暖身操帶動氣氛。（圖／記者蘇榮泉攝）

金湖休閒農業區擁有濕地生態、湖畔景觀與漁村文化體驗，是近年最受家庭族群歡迎的旅遊地。椬梧滯洪池則兼具防洪與休閒機能，湖面倒影與草地景致成為熱門打卡點。成龍濕地更以「流動藝術饗宴」展現從地層下陷農地轉型為生態藝術場域的故事，兼具環境教育與地方再生意義。

椬梧滯洪池則兼具防洪與休閒機能，湖面倒影與草地景致成為熱門打卡點。（圖／記者蘇榮泉攝）

副縣長謝淑亞致詞時指出，健走是最簡單、最沒有壓力的運動方式，讓大家能以最放鬆的心情欣賞家鄉風景。她強調，雲林是台灣的「糧食母親」，從海口到平原，擁有豐富物產，口湖更以漁產聞名，她笑稱「來海口一定要帶保冰袋」，呼籲大家健走後也記得慰勞五臟，用行動支持地方農漁民。

終點站民眾帶著滿滿能量與好心情歡喜返家，為口湖的週日晨間增添健康與幸福的節奏。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動最終在大合照中畫下句點，民眾帶著滿滿能量與好心情歡喜返家，為口湖的週日晨間增添健康與幸福的節奏。

