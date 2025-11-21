（有影片）／2025彰化媽祖祈福文化節登場 270週年天門宮盛會湧萬人

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】一年一度的「彰化縣媽祖祈福文化節」今（21）日上午在社頭枋橋頭天門宮登場，適逢天門宮建廟270週年，縣內13間媽祖宮廟齊聚會香，神轎雲集、鼓聲震天，吸引大批信眾湧入祈福，現場香煙裊裊、熱鬧非凡。

彰化縣媽祖祈福文化節今（21）日在社頭天門宮舉行，建廟270週年之際，縣內13尊媽祖齊聚會香，吸引大量信眾湧入祈福。（記者陳雅芳攝）

今年參與會香的宮廟陣容龐大，包括枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮與溪湖福安宮，共同恭迎媽祖駐蹕，展現彰化深厚的媽祖信仰能量。

縣長王惠美、天門宮主委劉清尊與各宮廟代表今日也共同焚香祈福，祈願地方平安順興。王惠美指出，今年文化節內容比往年更精采，從宗教儀典到藝文展演一應俱全，希望民眾在祈福的同時，也能認識媽祖文化之美。

王惠美說，連續三天來社頭真的「超值」，可以一次向13尊媽祖祈願，「保佑事事如意、心想事成」。她也感謝爐主宮與12間宮廟長年支持文化節，共同讓媽祖信仰扎根彰化。

明（22）日上午則是信眾最期待的「13尊媽祖遶境賜福」，陣頭、藝陣、神轎全數出動，沿線預計湧入數千人共同參與；晚上7時在天門宮停車場登場的「即將成真火舞團」《日出昇龍》演出，將以國際級火舞展現熱力震撼。

後（23）日晚間的「媽祖祈福晚會」則壓軸登場，由張秀卿、林姍、賴慧如、郭忠祐、吳俊宏等知名歌手輪番演唱，現場還加碼55吋電視、冰箱、洗衣機等豪華家電摸彩，預料將吸引更多民眾到場共襄盛舉。

天門宮主委劉清尊強調，270週年對天門宮意義深遠，今年特別舉辦文物特展，展示媽祖文物與珍貴老照片，邀民眾走進廟宇，感受數百年來媽祖信仰的力量。

文化局今年也準備了多項互動活動，包括平安符集章、搏聖杯抽抽樂、大型桌遊「祈福走透透」、親子嘟嘟車，以及結合在地小農與文創的市集。不少家長表示，孩子來祈福順便玩遊戲，「比去景點玩還開心」。