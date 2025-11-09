（有影片）／2025田中馬鳴槍起跑 Koji Sakimoto、李明俐分別奪全馬男女組冠軍
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】2025台灣米倉田中馬拉松，今（9）日在彰化田中鎮鳴槍起跑，吸引約1萬7千名跑者挑戰極限，全馬男子組由Koji Sakimoto以2小時41分45秒奪冠，女子組由李明俐以3小時12分40秒摘下后冠。跑者表示，田中馬不只是比賽，更像一場溫暖的人情節慶。
清晨6點20分，田中鎮公所前人潮聚集，彰化縣長王惠美、中華民國舒康樂活運動協會榮譽理事長張鴻均、田中馬拉松總幹事鄭宗政與田中鎮長蕭淑芬共同主持開跑儀式。田中出身藝人任賢齊返鄉參賽，姚元浩、九孔、謝忻、黃沐妍及董事長樂團也到場加油，為賽事增添星光。
賽道上，今年再現跨國風景，來自日本長野縣信濃鐵道「田中站」的加油團現身，並與「田中先生小姐跑田中馬」活動串聯，吸引多位日本跑者跨海參賽。同時，田中馬與日本東伊豆馬拉松、長野縣馬拉松締結交流，雙方跑者互訪體驗，展現運動外交的溫度。
沿途補給站成為一大亮點，提供牛排、桶仔雞、日本麝香葡萄等美食。其中兩隻現烤大豬香氣四溢，吸引跑者排隊品嚐。晨陽興業總經理陳啟任表示，「田中馬少了烤豬就不像田中馬」，即使價格略高，傳統美食仍是跑者期待的亮點。
國際企業與在地品牌也加入補給行列，日本長野縣信濃鐵道沿線廣域聯絡會提供麝香葡萄、核桃點心與百年水果軟糖；王品牛排則準備350公斤牛肉與100隻烤鴨，供應3萬人次。沿途美食、藝人助陣與跑者加油聲交織，現場洋溢濃濃人情味。
王惠美指出，田中馬不僅以人情味著稱，今年更獲英國「國際社會價值協會」（SVI）認證，每投入1元可創造4.27元社會價值。田中鎮長蕭淑芬表示，「田中是五好的經典小鎮——好山、好水、好米、好空氣、好長壽，跑者能感受到滿滿活力與熱情。」數位發展部次長侯宜秀補充，今年現場設立「田中馬拉松資訊站」，協助跑者順暢完成賽事。
田中馬拉松創辦人暨總幹事鄭宗政表示，田中馬是全台跑者的驕傲，也是台灣永續運動的起點。我們希望每位跑者都能在這片土地上留下的不只是成績，更是一份對地球與家鄉的承諾。
其他人也在看
最有人情味的馬拉松！田中馬開跑 2.6萬人共襄盛舉
「2025彰化縣馬拉松嘉年華」第三場賽事──台灣米倉田中馬拉松，今晨在田中鎮公所前熱鬧開跑，吸引約1萬7,000名跑者及9,000名志工參與。縣長王惠美與多位貴賓共同鳴槍啟跑，彰化子弟任賢齊、藝人姚元浩、九孔等人也熱情參與，現場氣氛熱烈，展現濃厚人情味。中天新聞網 ・ 6 小時前
田中馬拉松開跑 萬人奔馳米倉小鎮
「2025彰化縣馬拉松嘉年華」第三場賽事-台灣米倉田中馬拉松，今（9）日上午在田中鎮公所前熱鬧開跑！本屆共有約1萬7,000名跑者及9,000位志工鄉親熱情參與，現場人潮洶湧、熱力四射，充分展現彰化最有人情味的熱情活力。開跑儀式由縣長王惠美、中華民國舒康樂活運動協會榮譽理事長張鴻均、田中馬總幹事鄭宗政、鎮長蕭淑芬及立委、議員等共同鳴槍啟跑，揭開序幕。田中子弟藝人任賢齊特地返鄉參與，與藝人姚元浩、九孔等人同場助陣，現場氣氛沸騰、加油聲不絕於耳。王惠美表示，感謝鄭宗政總幹事與所有工作人員辛勞籌辦，讓田中馬邁入第14屆依然充滿創新與活力。田中馬結合運動、觀光與永續，並榮獲英國「國際社會價值協會」（SVI）頒發全球第一張以馬拉松為主題的社會投資報酬率（SROI）認證，每投入1元可創造4.27元社會價值，展現運動帶動觀光與幸福的力量。王惠美指出，昨晚登場的「520心田中音樂節」由任賢齊壓軸開唱，今早又親自開跑，成為活動亮點。今年更有來自日本長野縣及伊豆馬的代表團共襄盛舉，展現國際友誼與地方魅力。彰化擁有豐富人文與產業特色，包括觀光工廠、休閒農場與商圈，9月至12月來彰化消費滿500元即可登錄抽百台灣好新聞 ・ 8 小時前
田中馬拉松祭烤乳豬.牛排吃到飽 上萬人邊跑邊補給
有「最有人情味馬拉松」之稱的田中馬拉松，今天上午在彰化登場，今年同樣熱情滿滿，吸引1萬7千人參賽，沿途有小朋友組啦啦隊幫忙加油打氣，但有不少選手是為了「超澎派補給」來的，沿路美食補給站，有集團大手筆提...華視 ・ 8 小時前
2025田中馬開跑 現場氣氛熱烈 加油聲不斷
「二0二五彰化縣馬拉松嘉年華」第三場賽事，台灣米倉田中馬拉松，今(九)日上午在田中鎮公所前熱鬧開跑，充分展現彰化熱情的人情味。縣長王惠美、縣府參議柯呈枋、田中鎮長蕭淑芬及各級民代共同為賽事鳴槍起跑，現場氣氛熱烈、加油聲不斷。王縣長表示，感謝台灣米倉田中馬拉松工作人員，用心舉辦田中馬拉松，彰化擁有豐富的人文底蘊及產業光譜，包括十五家觀光工廠、二十六家休閒農場、十三個特色商圈、三個休閒農業區。九月到十二月來彰化消費滿五00元，即可憑發票或收據上網登錄參加抽獎，最大獎為百萬電動車，邀請大家安排假期來一趟精彩的彰化行。田中鎮長蕭淑芬表示，田中是一個五好的經典小鎮，有好山、好水、好米、好空氣、好長壽。王縣長全力支持各項運動推廣，相信每一位跑者都能感受到滿滿的活力與熱情。數位發展部次 ...台灣新生報 ・ 5 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 3 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 5 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
中職》古久保健二率隊奪冠後功成身退 將卸下樂天桃猿總教練一職
中華職棒樂天桃猿球團今天（9日）證實，日籍總教練古久保健二將卸下總教練一職，正式結束他在桃猿的執教階段，離任前，古久保也含淚向球員們一一道別。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 10 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 5 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 4 小時前