（有影片）／2025田中馬鳴槍起跑 Koji Sakimoto、李明俐分別奪全馬男女組冠軍

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】2025台灣米倉田中馬拉松，今（9）日在彰化田中鎮鳴槍起跑，吸引約1萬7千名跑者挑戰極限，全馬男子組由Koji Sakimoto以2小時41分45秒奪冠，女子組由李明俐以3小時12分40秒摘下后冠。跑者表示，田中馬不只是比賽，更像一場溫暖的人情節慶。

2025台灣米倉田中馬拉松在彰化田中鎮鳴槍起跑，全馬男女組分別由Koji Sakimoto與李明俐奪冠。（記者陳雅芳攝）

清晨6點20分，田中鎮公所前人潮聚集，彰化縣長王惠美、中華民國舒康樂活運動協會榮譽理事長張鴻均、田中馬拉松總幹事鄭宗政與田中鎮長蕭淑芬共同主持開跑儀式。田中出身藝人任賢齊返鄉參賽，姚元浩、九孔、謝忻、黃沐妍及董事長樂團也到場加油，為賽事增添星光。

賽道上，今年再現跨國風景，來自日本長野縣信濃鐵道「田中站」的加油團現身，並與「田中先生小姐跑田中馬」活動串聯，吸引多位日本跑者跨海參賽。同時，田中馬與日本東伊豆馬拉松、長野縣馬拉松締結交流，雙方跑者互訪體驗，展現運動外交的溫度。

沿途補給站成為一大亮點，提供牛排、桶仔雞、日本麝香葡萄等美食。其中兩隻現烤大豬香氣四溢，吸引跑者排隊品嚐。晨陽興業總經理陳啟任表示，「田中馬少了烤豬就不像田中馬」，即使價格略高，傳統美食仍是跑者期待的亮點。

國際企業與在地品牌也加入補給行列，日本長野縣信濃鐵道沿線廣域聯絡會提供麝香葡萄、核桃點心與百年水果軟糖；王品牛排則準備350公斤牛肉與100隻烤鴨，供應3萬人次。沿途美食、藝人助陣與跑者加油聲交織，現場洋溢濃濃人情味。

王惠美指出，田中馬不僅以人情味著稱，今年更獲英國「國際社會價值協會」（SVI）認證，每投入1元可創造4.27元社會價值。田中鎮長蕭淑芬表示，「田中是五好的經典小鎮——好山、好水、好米、好空氣、好長壽，跑者能感受到滿滿活力與熱情。」數位發展部次長侯宜秀補充，今年現場設立「田中馬拉松資訊站」，協助跑者順暢完成賽事。

田中馬拉松創辦人暨總幹事鄭宗政表示，田中馬是全台跑者的驕傲，也是台灣永續運動的起點。我們希望每位跑者都能在這片土地上留下的不只是成績，更是一份對地球與家鄉的承諾。