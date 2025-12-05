（有影片）／2025芬園米粉節 創意料理PK、手作DIY一次玩到飽

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】2025芬園米粉節將於13日在芬園鄉風雨球場登場，芬園鄉公所今（5）日在芬園庄役場舉行「粉線設計學」行前記者會，正式宣布今年全新主題，將藝術、創意料理、手作體驗與米粉文化多元結合，邀請鄉親共度周末盛會。

2025芬園米粉節以全新「粉線設計學」亮相，結合藝術、料理與互動活動，邀請民眾共度悠閒周末。（記者陳雅芳攝）

記者會由同安國小舞蹈社表演揭開序幕，芬園鄉長林世明表示，楓坑米粉是芬園最具代表性的產業之一，不僅承載地方歷史，也融入居民生活記憶。他指出，今年米粉節以「粉線設計學」為主題，盼透過創意展覽與互動體驗，將米粉從傳統美食延伸為文化、藝術及觀光象徵。

活動特別邀請在地創業家、均苑創辦人褚仰展分享永續設計理念。他長期推廣循環杯及減塑生活，表示：「永續不只是概念，而是能落實在日常生活中。」褚仰展的理念與米粉節主題「文化×創意×永續」相互呼應，讓活動兼具教育與文化價值。

今年最受注目的亮點之一，是人氣料理創作者阿辰師與料理KOL涵如帶來的「米粉創意料理PK賽」。兩位創作者以不同風格詮釋米粉料理，香氣四溢，也邀請民眾現場組隊挑戰，以米粉結合創意擺盤與料理技巧，展現屬於芬園的味覺驚喜。

壓軸表演由禾一文化傳承舞團登場，以「設計×傳統舞蹈」結合身體律動與視覺意象，象徵米粉如線般延伸、流動與創造力，為活動畫下富張力的精彩句點。

林世明說，場邊活動也將同時舉行「粉線主題展間」、「DIY手作區」、「粉趣味闖關挑戰」以及「芬味美食品嚐」，小朋友在DIY及闖關挑戰期間，爸爸媽媽可以欣賞米粉展區，以簡約策展形式呈現米粉故事，最後晚間提供免費的炒米粉及貢丸菜頭湯，一邊品嘗美食一邊欣賞表演，豐富多樣的活動內容，讓您擁有一個滿芬的周末。