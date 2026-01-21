（有影片）／2026國際海牛文化節 媽祖爽快連賜五聖筊6月7日登場

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣政府今（21）日於芳苑普天宮舉行擲筊祈福儀式，由縣長王惠美請示媽祖，確認「2026國際海牛文化節」舉辦日期。經媽祖聖示，最後以5聖筊確定活動將於國曆6月7日（農曆4月22日）登場，縣府誠摯邀請全國民眾屆時蒞臨，體驗海牛文化，漫步海空步道，欣賞潮間帶生態之美。

2026國際海牛文化節確定6月7日登場，縣長王惠美於普天宮擲筊祈福，邀請全國民眾親身體驗海牛文化與潮間帶生態。（記者陳雅芳攝）

擲筊祈福儀式莊嚴肅穆，王惠美在普天宮內焚燒疏文，三跪九叩後進行擲筊。第一個日期5月23日與第二個日期5月24日各得1個聖筊，但第三個日期6月7日連得5個聖筊，司儀隨即宣布媽祖聖示，決定活動日期，現場民眾神情輕鬆。

王惠美指出，芳苑舊名番挖，曾是繁華漁村，漁民利用特殊訓練的黃牛作「海牛」在潮間帶養殖及採收蚵田，這種漁法自日治時期沿用至今，是值得保存的傳統文化。王惠美感謝海牛學校魏清水校長推廣海牛文化，並於2020年登錄為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」類無形文化資產。

她表示，縣府近年協助海牛飼養與訓練，目前芳苑共有12頭海牛，未來將以系統化方式進行繁殖與訓練，讓遊客可親身體驗漫步潮間帶及採蚵樂趣。王惠美也提到，縣府持續整合普天宮、西華宮、油籽學堂、王功漁港及王功燈塔等景點，搭配蚵嗲、花生糖、枝仔冰等在地美食，以點、線、面方式串聯漁村旅遊，打造多元體驗行程。

農業處長郭至善表示，隨著機械化採蚵車逐漸取代傳統牛車，潮間帶牛車採蚵面臨瀕臨消失的危機。目前芳苑僅存12隻海牛，為保存「芳苑潮間帶牛車採蚵」文化，彰化縣芳苑鄉海牛觀光協會自110年成立以來持續進行保育工作。縣府透過國際海牛文化節，希望這項傳統文化能永續傳承。

除了擲筊祈福的儀式外，王惠美也表示，今年的文化節將安排更多互動活動，包括海牛示範行走潮間帶、潮間帶生態導覽、採蚵體驗，以及在地美食市集。她歡迎全國民眾把握機會，帶著家人朋友一起來芳苑，感受傳統漁村文化與海洋生態之美。