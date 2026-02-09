（有影片）／ 2026水林番薯文化節健康路跑暨農民節表彰活動 3月28日顏思齊大道盛大登場
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】「馬躍水林」2026 年水林番薯文化節健康路跑暨農民節表彰活動，將於3月28日上午5時30分至下午1時，在雲林縣顏思齊滯洪池（顏思齊大道）盛大登場。今年活動由水林鄉公所與水林鄉農會聯合主辦，並結合水林鄉民代表會、水林鄉衛生所等單位共同推動，內容涵蓋健康路跑、農民節表彰及番薯主題市集等多元活動，期盼透過運動、農業與觀光的整合，展現水林鄉農業實力與地方活力，打造番薯品牌形象與健康城市新風貌。今（9）日在公所前廣場舉辦宣傳記者會。
水林鄉鄉長張東凱表示，今年「馬躍水林」番薯文化節以「健康、農業」為核心主軸，透過健康路跑活動，吸引全國跑者走進水林，同時帶動鄉親養成規律運動的良好習慣。路跑路線行經顏思齊故事館等多處特色村莊與重要景點，讓跑者在運動過程中深入體驗純樸農村風貌與自然景觀，也能認識水林作為「開臺第一庄」的重要歷史定位；此外，完賽選手除可獲得多項紀念好禮，還能將水林在地特產番薯帶回家，讓健康與美味一次滿足，充分展現「跑出健康、吃出幸福」的活動精神。
雲林縣副縣長陳璧君表示，一年一度的水林番薯文化節將於3月28日清晨5點30分至下午1點，在顏思齊滯洪池（顏思齊大道）盛大舉行。今年特別結合水林鄉公所、水林鄉農會、衛生所及代表會等單位，整合地方資源與能量，透過健康路跑、在地番薯品嚐、食農教育及闖關體驗等多元活動，讓民眾從產地到餐桌，深度認識水林番薯的特色與價值。」今年活動別具意義，5公里健康路跑路線將行經「顏思齊大道」，該路段不僅是「雲林開台 400」的重要文化軸線，更象徵水林作為開台第一庄的歷史定位。期盼透過文化節活動，讓更多民眾看見水林的農業實力與文化底蘊，也展現雲林近年來的蛻變與進步，誠摯邀請全台民眾踴躍報名參與，共同感受水林的熱情與活力。
農業處處長魏勝德表示，雲林縣身為台灣地瓜的故鄉，全縣種植面積高達4,600公頃，，每一顆地瓜都承載著土地的養分與農民的職人精神。縣府積極推動「雲林良品」國際化的努力下，今年縣長更親自帶隊遠赴中東，成功讓高品質的水林地瓜進駐巴林（Bahrain）超市，邀請大家一起支持在地農業，品嚐這份揚名海外的「雲林驕傲」。
水林鄉農會總幹事黃綉蘋表示，3月28日即將登場的「水林番薯文化節」，今年首度由鄉公所、農會、衛生所及代表會攜手合作，整合公私部門力量，共同將水林優質地瓜推廣到全國各地。水林地瓜產量約占全台五分之一，是地方最具代表性的農產，希望藉由此次活動，邀請全台民眾走進水林、認識水林。
活動代言人謝忻表示，自己與雲林有很深的情感連結，小時候住在虎尾，對雲林有著特別的親切感。這次活動結合文化思維，將路跑、甘藷與在地文化融合在一起，讓人覺得格外有意義。現在許多孩子甚至大人，對於日常所吃的蔬菜、稻米與甘藷從何而來並不熟悉，只知道雲林是「台灣的糧倉」，卻少了實際的感受。她認為，透過路跑，用雙腳走進產地，親身感受食物生長的土地，能讓大家更深刻認識雲林這片孕育台灣的重要土地，也體會雲林濃厚的人情味。謝忻進一步說，那我這一次，也會下來跟大家跑！不管是10k還是21k，我都可以！如果有機會，你們明年要辦42k都沒有關係，我都下來跑！帶著全台灣的路跑好友們，一起來認識雲林這個美麗的地方。
「馬躍水林」2026 年水林番薯文化節，活動當天現場亦規劃番薯主題市集、食農教育館、闖關集章活動及美食品嚐體驗，並邀請藝人謝忻擔任活動代言人，歌手 林亞黎、林鴻鳴 擔任演唱嘉賓，帶給民眾視覺、聽覺與味覺兼具的全方位體驗。雲林縣副縣長陳璧君、農業處處長魏勝德、水林鄉公所鄉長張東凱、機要秘書周資昀、水林鄉農會總幹事黃綉蘋、水林鄉民代表陳文正、活動代言人謝忻等人，誠摯邀請全國民眾走進水林、認識水林，用雙腳感受土地的溫度，用行動支持在地農業。
其他人也在看
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
WBC／號稱史上最強！南韓隊「7人有大聯盟資歷」 美記者：贏不了台灣
2026年世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，台灣隊30人名單已於6日正式公布，而台灣被分在C組，將面對日本、南韓等隊伍，力拼只有2席的晉級資格。對此，大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）在節目中分析，就算南韓隊陣中有7人擁有大聯盟資歷，但他仍認為台灣晉級機率超過南韓。
華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子
大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
言承旭突現身央視！遭直擊「參加春晚彩排」 多位台灣藝人也在名單內
言承旭去年在F4合體、並與五月天阿信同台的演唱會上再度展現舞台魅力，話題與人氣同步攀升，近期更被拍到現身央視大樓，參與《2026年春節聯歡晚會》彩排，消息曝光後立刻引發粉絲熱議。這也是言承旭時隔多年再度站上央視春晚舞台，再次成為關注焦點。
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
世上最貴的汽車值400億！為什麼黃仁勳要幫S-Class站台？
日前，在Mercedes-Benz創立140周年慶典上，螢幕上出現一個熟悉身影—NVIDIA 執行長黃仁勳穿著皮衣，為這家百年車廠送上祝賀。黃仁勳在致詞中提到，S-Class 不僅是豪華車標竿，更是移動運算的未來。
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關