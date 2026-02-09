（有影片）／ 2026水林番薯文化節健康路跑暨農民節表彰活動 3月28日顏思齊大道盛大登場

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】「馬躍水林」2026 年水林番薯文化節健康路跑暨農民節表彰活動，將於3月28日上午5時30分至下午1時，在雲林縣顏思齊滯洪池（顏思齊大道）盛大登場。今年活動由水林鄉公所與水林鄉農會聯合主辦，並結合水林鄉民代表會、水林鄉衛生所等單位共同推動，內容涵蓋健康路跑、農民節表彰及番薯主題市集等多元活動，期盼透過運動、農業與觀光的整合，展現水林鄉農業實力與地方活力，打造番薯品牌形象與健康城市新風貌。今（9）日在公所前廣場舉辦宣傳記者會。

2026水林番薯文化節健康路跑暨農民節表彰活動，3月28日上午5時30分至下午1時，在水林顏思齊滯洪池（顏思齊大道）盛大登場。（圖／記者洪佳伶攝）

水林鄉鄉長張東凱表示，今年「馬躍水林」番薯文化節以「健康、農業」為核心主軸，透過健康路跑活動，吸引全國跑者走進水林，同時帶動鄉親養成規律運動的良好習慣。路跑路線行經顏思齊故事館等多處特色村莊與重要景點，讓跑者在運動過程中深入體驗純樸農村風貌與自然景觀，也能認識水林作為「開臺第一庄」的重要歷史定位；此外，完賽選手除可獲得多項紀念好禮，還能將水林在地特產番薯帶回家，讓健康與美味一次滿足，充分展現「跑出健康、吃出幸福」的活動精神。

今（9）日在水林鄉公所前廣場舉辦「馬躍水林」2026年水林番薯文化節健康路跑暨農民節表彰活動宣傳記者會。

雲林縣副縣長陳璧君表示，一年一度的水林番薯文化節將於3月28日清晨5點30分至下午1點，在顏思齊滯洪池（顏思齊大道）盛大舉行。今年特別結合水林鄉公所、水林鄉農會、衛生所及代表會等單位，整合地方資源與能量，透過健康路跑、在地番薯品嚐、食農教育及闖關體驗等多元活動，讓民眾從產地到餐桌，深度認識水林番薯的特色與價值。」今年活動別具意義，5公里健康路跑路線將行經「顏思齊大道」，該路段不僅是「雲林開台 400」的重要文化軸線，更象徵水林作為開台第一庄的歷史定位。期盼透過文化節活動，讓更多民眾看見水林的農業實力與文化底蘊，也展現雲林近年來的蛻變與進步，誠摯邀請全台民眾踴躍報名參與，共同感受水林的熱情與活力。

雲林縣副縣長陳璧君、農業處處長魏勝德致詞。

農業處處長魏勝德表示，雲林縣身為台灣地瓜的故鄉，全縣種植面積高達4,600公頃，，每一顆地瓜都承載著土地的養分與農民的職人精神。縣府積極推動「雲林良品」國際化的努力下，今年縣長更親自帶隊遠赴中東，成功讓高品質的水林地瓜進駐巴林（Bahrain）超市，邀請大家一起支持在地農業，品嚐這份揚名海外的「雲林驕傲」。

水林鄉農會總幹事黃綉蘋表示，3月28日即將登場的「水林番薯文化節」，今年首度由鄉公所、農會、衛生所及代表會攜手合作，整合公私部門力量，共同將水林優質地瓜推廣到全國各地。水林地瓜產量約占全台五分之一，是地方最具代表性的農產，希望藉由此次活動，邀請全台民眾走進水林、認識水林。

水林鄉農會總幹事黃綉蘋致詞。

活動代言人謝忻表示，自己與雲林有很深的情感連結，小時候住在虎尾，對雲林有著特別的親切感。這次活動結合文化思維，將路跑、甘藷與在地文化融合在一起，讓人覺得格外有意義。現在許多孩子甚至大人，對於日常所吃的蔬菜、稻米與甘藷從何而來並不熟悉，只知道雲林是「台灣的糧倉」，卻少了實際的感受。她認為，透過路跑，用雙腳走進產地，親身感受食物生長的土地，能讓大家更深刻認識雲林這片孕育台灣的重要土地，也體會雲林濃厚的人情味。謝忻進一步說，那我這一次，也會下來跟大家跑！不管是10k還是21k，我都可以！如果有機會，你們明年要辦42k都沒有關係，我都下來跑！帶著全台灣的路跑好友們，一起來認識雲林這個美麗的地方。

活動代言人謝忻。

「馬躍水林」2026 年水林番薯文化節，活動當天現場亦規劃番薯主題市集、食農教育館、闖關集章活動及美食品嚐體驗，並邀請藝人謝忻擔任活動代言人，歌手 林亞黎、林鴻鳴 擔任演唱嘉賓，帶給民眾視覺、聽覺與味覺兼具的全方位體驗。雲林縣副縣長陳璧君、農業處處長魏勝德、水林鄉公所鄉長張東凱、機要秘書周資昀、水林鄉農會總幹事黃綉蘋、水林鄉民代表陳文正、活動代言人謝忻等人，誠摯邀請全國民眾走進水林、認識水林，用雙腳感受土地的溫度，用行動支持在地農業。

水林鄉公所機要秘書周資昀、水水林鄉民代表陳文正致詞。

今（9）日在水林鄉公所前廣場舉辦「馬躍水林」2026年水林番薯文化節健康路跑暨農民節表彰活動宣傳記者會。