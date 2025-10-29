（有影片）／3D列印+ALL-ON-X！18歲少女下顎腫瘤精準重建成功
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化18歲少女黃小妹罹患罕見良性下顎腫瘤「牙骨質骨化纖維瘤」，從2021年起腫脹逐漸明顯，影響臉型與咀嚼功能。經秀傳紀念醫院顱顏中心三年多跨科整合治療，不僅完整切除腫瘤，也重建顏面線條與咀嚼功能，讓她重拾笑容與自信。
黃小妹回想起初期症狀仍心有餘悸：「我的下顎慢慢變大，臉型開始不對稱，咬東西也覺得吃力，那段時間幾乎不敢照鏡子。」家人帶她到彰化秀傳紀念醫院求診，經影像檢查與病理切片，確診為罕見良性齒源性腫瘤—牙骨質骨化纖維瘤（Cemento-ossifying fibroma）。
秀傳紀念醫院口腔顎面外科林楠瑾醫師表示，該腫瘤多發於20至40歲女性，雖屬良性，但若不及時治療，可能造成顎骨變形、臉部不對稱及咀嚼困難。黃小妹年僅18歲即罹病相當少見，醫療團隊在追求腫瘤完整切除的同時，也重視外觀與功能重建。
為提高手術精準度，醫師運用3D列印技術製作黃小妹顎骨立體模型，模擬腫瘤切除範圍與骨骼重建角度。透過3D列印手術導引板輔助，醫師能清楚辨識下顎齒槽神經走向與腫瘤邊界，規劃最理想的手術路徑，既完整切除腫瘤，又保留下唇感覺與口腔功能。
腫瘤切除後，由黃冠閔醫師進行高難度「重疊腓骨皮瓣重建」手術，取小腿腓骨骨段與皮瓣移植至下顎缺損處，並以鈦板固定，重建顎骨支撐結構，為日後植牙打下基礎。術前亦依All-on-X植牙設計原則規劃全口重建位置，確保術後咀嚼功能與自然外觀。
經多次手術與復原期，黃小妹臉型已恢復對稱，口腔功能正常，能自在微笑與進食。她感謝醫療團隊說：「手術前我幾乎不敢照鏡子，現在可以自在地笑出來，真的很感謝秀傳團隊。」
林楠瑾醫師提醒，若出現臉部腫脹、咬合異常或臉型改變，應及早就醫檢查，以免延誤治療。秀傳紀念醫院顱顏中心長期致力於顎面外科與重建手術研究，結合3D列印、再生醫學及植牙重建等先進技術，提供患者精準、安全且兼顧美學的治療方案，幫助更多患者重拾自信笑容。
