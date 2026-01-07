（有影片）／51分鐘搶回一命！倪先生靠彰基中西醫重拾生活
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】62歲倪先生2017年急性心肌梗塞心跳驟停，歷經51分鐘CPR與葉克膜搶救才撿回一命。近八年後，在彰化基督教醫院心衰竭團隊及中西醫整合治療下，他不僅控制病情，更重拾生活品質，重返日常生活。
然而，倪先生今天已能幽默出席記者會，生活品質明顯改善，其背後關鍵正是彰化基督教醫院心衰竭團隊長期、系統化的「全人照護」。
「如果不是那51分鐘的CPR，今天我根本不會站在這裡分享人生！」倪先生說。2017年，他因急性心肌梗塞心跳驟停，歷經長時間搶救，才從鬼門關拉回。之後多年，他反覆住院，心臟功能一度降到重度心衰竭高風險，生活受限。
彰基心臟科廖英傑主任表示，心衰竭不是一次治療就能痊癒，需要長期追蹤、精準用藥和跨團隊照護。彰基的心衰竭團隊整合多專業資源，不只穩定病情，也幫助患者慢慢回到日常生活。
倪先生2021年又因心衰竭急性惡化，心臟功能掉到19%，還合併心房顫動。經電燒手術穩定心律後，生活仍受睡眠中斷、活動易喘困擾。心衰竭團隊評估後，導入中醫團隊共同照護。
倪先生分享，接受三個月中醫調理後，睡眠改善、食慾增加，體重也回升約2公斤，心臟射出分率維持在40%左右。他感謝醫療團隊的陪伴，表示中西醫整合真的帶來實質幫助。
中醫部副主任陳運泰說，中醫在心衰竭治療中主要是整體調理，提升體力、改善疲勞與呼吸困難，搭配八段錦、太極拳等養生運動，能幫助慢性心衰竭患者維持生活品質。
彰基心衰竭團隊強調，治療心衰竭不只為延長生命，更希望患者能安心生活、維持尊嚴。若民眾出現心臟不適，或已被診斷為心衰竭，建議及早就醫、接受專業團隊照護。
其他人也在看
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 1 小時前 ・ 4
吃完火鍋少做1件事！30多歲男「當場倒地」無心跳
天氣冷颼颼，不少民眾愛吃火鍋保暖身子。不過醫師提醒，室內室外溫差大，民眾吃完火鍋後建議先做好保暖措施再離開店內，一名30幾歲男子就因為寒流期間吃鍋又喝酒，吃飽後立刻踏出店外，當場心肌梗塞倒地。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 10
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 12 小時前 ・ 9
白色巨塔2／被封神「2026年度好醫生」！ 中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術
康健雜誌於2025年12月30日的報導中，指出台中榮總神經外科的科主任楊孟寅是「2026年度好醫生」，是台灣少數能將尖端科技轉化為臨床應用的「跨領域醫師」，將腦部、脊椎手術精準度推向極致，甚至領先全球取得美國FDA認證，將AR擴增實境導入困難手術，更長年穿梭於醫學中心與偏...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 15
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11
一家三口接連確診肺癌！醫曝「最大風險」其實不是抽菸 很多人忽略
肺癌長年高居國人癌症死亡原因首位，其最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」。根據衛生福利部死因統計，已連續超過 21年蟬聯台灣癌症死亡首位，2024 年共有 10,495 人死於氣管、支氣管和肺癌，死亡人數逐年攀升，凸顯肺癌防治是國人重要的健康議題。 肺癌以肺腺癌類型最常見 LDCT是早期發現關鍵 恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒指出，肺癌包含多種類型，其中肺腺癌是目前最常見的一種肺癌類型，不僅好發於抽菸者，在未曾抽菸的族群中比例也逐年增加。隨著政府推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢政策，臨床上愈來愈多民眾在健檢時、尚未出現症狀前即被發現肺部病灶，且受檢年齡層橫跨三、四十歲至七、八十歲，顯示肺癌風險並非僅限於特定族群，及早篩檢有助於爭取治療時機。 一家三口接連發現病灶 關鍵就在「家族史警覺」 陳右儒分享一個印象深刻的臨床案例：一名約八十多歲的女性，因為跌到外傷接受電腦斷層檢查時，意外發現肺部異常，後續確診為早期肺腺癌並接受手術治療。由於母親罹癌，家屬提高了警覺，陸續接受LDCT篩檢，其中兩位女兒及早發現肺癌接受手術治療。其中一名五十多歲的女兒，在第一次篩檢時發現肺部有極小的毛玻璃樣結節，因影常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 19
致死率40%！川菜主廚戒酒4年「肚子劇痛休克」…醫示警：這併發症最慘
台中一名52歲陳姓男子，年輕時喜歡跟朋友喝酒聊天，一次可以喝下6瓶啤酒，後因身體健康因素已戒酒4年。不料去年6月，陳男因劇烈腹痛休克送醫，經診治發現，竟是胰臟炎合併十二指腸穿孔，引發急性腹膜炎，致死率超過40％，情況一度危急。幸好經醫護團隊多次手術、努力清創後，陳男病情終於穩定，他也趁今天（7日）生日，許下願望「要健康出院回家」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
眼皮冒「1類斑塊」=膽固醇狂飆！醫示警：大增心肌梗塞風險
臉上若出現斑塊，許多人會選擇做醫美，但當心斑塊可能是健康警訊。振興醫院指出，眼皮出現淡黃色小斑塊時，代表血液中的膽固醇過高，若不調整生活作息，復發率極高，增加心血管疾病風險，建議透過醫師評估，服用降血脂藥物並配合飲食控管。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
50歲後「晚上吃這些」反而幫助代謝！營養師大推 酸菜也上榜
隨著年齡增長，體重控制與燃燒脂肪確實會變得比較困難，但並非不可能。對此，營養師Sahar Berjis分享50 歲以上的人在晚上適合吃哪些食物。他表示，45或50歲之後，新陳代謝會放慢，但只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、支持消化、降低發炎的日常習慣，就能帶來顯著差異。以下是7種適合在晚上食用、可在睡眠期間支持脂肪代謝的食物與飲品。 1、肉桂與荳蔻茶肉桂與荳蔻茶不僅風味溫潤，也能幫助身心放鬆，而這正是促進脂肪代謝的重要關鍵。研究顯示，肉桂可能有助於降低體內發炎反應。Berjis表示，肉桂與荳蔻茶能幫助平衡血糖、安定神經系統，並促進睡前的放鬆狀態。 2、水煮蛋雞蛋可說是天然的超級食物，也是理想的夜間點心，有助於延長飽足感並支持脂肪代謝。Berjis指出，一顆水煮蛋能提供消化速度較慢的優質蛋白質，幫助穩定新陳代謝，並減少夜間肌肉分解。 3、蒲公英與菊苣茶蒲公英與菊苣茶是一款溫和、舒緩的夜間草本飲品，有助於體重管理。他表示，蒲公英與菊苣屬於天然苦味草本，可溫和刺激肝臟功能，在睡眠中促進脂肪代謝。 4、苦瓜苦瓜茶是另一款適合夜間飲用、可支持代謝與夜間燃脂的飲品。苦瓜含有有助於調節血糖的常春月刊 ・ 11 小時前 ・ 2
氣溫急凍！醫揭「2飲品」真正暖胃：還能提升免疫力
強烈冷氣團來襲，氣象署持續發布低溫特報。胃腸科醫師李柏賢表示，天冷腸子也要保暖！因為天冷是腸胃疾病的高峰期，民眾可透過3方式來保暖腸胃，包括吃慢一點、保暖腹部、避開冰品。他並建議，天冷時可多喝溫湯或溫水，來幫胃腸暖身，提升消化能力，進而提高免疫力。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。 近期網女人我最大 ・ 13 小時前 ・ 1
詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。 詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期 詹惟中說，發健康2.0 ・ 2 天前 ・ 24
咖啡抗癌、防失智！名醫親測：喝咖啡多1步驟還能降壞膽固醇
喝咖啡可以減少心血管疾病及退化性疾病失智的風險，還能降低癌症發生率，但有些研究發現喝咖啡會使膽固醇升高、壞膽固醇增加？名醫邱正宏分享個人親身經驗，發現自己常喝咖啡後膽固醇指數確實變高，但喝咖啡前多做1健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
以為會胖結果卻相反！營養師親測連吃7天酪梨 身體「這1改變」超意外
「酪梨是超級食物」這句話，多數人都不陌生。它富含健康脂肪、膳食纖維與多種微量營養素，經常被營養師推薦作為日常飲食的一部分。但如果真的每天固定吃一份酪梨，身體會發生什麼實際變化？營養師Lauren Manaker親自進行了一項為期一週的飲食實驗，連續 7 天每天攝取一份酪梨，觀察對精力、消化與整體健康感受的影響。她分享，這次實測不只驗證了營養學理論，也讓她對這項食物的價值有了更深刻的體會。 每天一份酪梨 一週後最明顯的改變是「飽足感」 在這項實驗中，Lauren並不是每天吃一整顆酪梨，而是攝取標準份量，約為中等大小酪梨的三分之一。她將酪梨靈活加入三餐中：早餐抹在全麥吐司上，午餐搭配沙拉或穀物碗，甚至有一天晚餐直接打成濃郁的義大利麵醬。一週下來，她感受到最明顯的變化，是飽足感顯著提升。她表示，吃完餐後能維持更長時間不餓，也較少在下午出現想吃零食的情況。雖然短短一週不足以產生劇烈的長期變化，但這樣的感受，正是高營養密度食物帶來的典型效果。同時，她也發現自己的消化狀況相當穩定，排便規律，推測與酪梨中豐富的膳食纖維有關。至於皮膚或頭髮，雖然沒有立刻出現明顯變化，但她也提到，維生素 E 與植物營養常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
他們自律又養生 「1事」害動脈硬化！醫嘆：防不勝防
現代人關注飲食與生活的健康，但醫師李思賢表示，他在診間發現，一群極度自律的患者即使相當養生，但健檢報告仍顯示發炎指標偏高，這讓他思考是否漏掉了空氣品質這項健康隱憂。一項研究指出，空氣污染不只傷肺，那些吸入的超細懸浮微粒 (Ultrafine PM) 會直接重塑人體的腸道菌相，進而加速動脈硬化的進程。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
猝死不是突然！醫揭「5個超低調警訊」 多數人早就出現過
「冬季猝死前，有沒有先兆？」對此，重症醫師黃軒表示，肯定有，但它很安靜！你常常會不在乎。在急診與加護病房，他常回頭問家屬時，最常聽到的一句話是：「前幾天好像怪怪的，但也說不上來哪裡不對。」這句話，幾乎是冬季猝死的共同前奏，不是嗎？ 冬季猝死前 最常出現的5種低調警訊1、 不明原因的「異常疲勞」 不是熬夜那種累，而是：．明明睡夠，卻醒來就累．做一樣的事，卻特別喘．身體有一種「怎麼都回不來」的沉重感 研究指出，心肌缺氧早期，常只表現為耐力下降與疲勞感，而非劇烈胸痛。 2、 胸口悶、緊、壓，但「不像痛」很多人會說：像被壓住、像卡一口氣、像吃太飽。 冬天因血管收縮，心肌缺血更容易被誘發，但症狀常被誤認為胃或肌肉問題。 3、 清晨或夜間，突然心悸、冒冷汗特別是在剛起床、半夜上廁所、洗澡前後，這其實是交感神經過度活化的訊號，代表心臟電氣穩定度正在下降。 4、 頭暈、眼前發黑、差點昏倒 這不是單純低血壓而已，而是心輸出量短暫不足的警告。在猝死個案回溯中，「近幾天有短暫暈眩」是常被忽略的重要線索 5、睡眠突然變差、半夜醒來心跳快 ．原本好睡，突然變淺眠．半夜醒來覺得心跳很快．醒來後難再入睡 這常與自律常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
母女3人「無症狀罹肺癌」！醫曝「神秘連結」：1動作保命
肺癌長年高居國人癌症死亡原因首位，年奪萬人命，最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」。醫師陳右儒表示，一名80多歲女子因跌倒接受檢查時，意外確診早期肺腺癌，也因其罹癌，家屬提高警覺接受篩檢，其中2個女兒及早發現肺癌接受手術治療。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
糖尿病5年不忌口 退休族竟罹失智症！71歲主持女王3餐這樣吃逆轉糖尿病
糖尿病最可怕的是共伴效應，一旦有了糖尿病，其他慢性病跟著來。港星許冠文27年前罹患第二型糖尿病，以為控制得當，但發現高血壓也跟著來。上班族糖尿病患者感冒後咳嗽一直沒好，最近甚至做點家事就會氣喘吁吁，竟健康2.0 ・ 13 小時前 ・ 1
一手啤酒下肚成習慣？川菜主廚戒酒4年還是逃不過胰臟炎
陳先生因胰臟炎合併十二指腸穿孔休克送醫，在加護病房治療超過6個月，醫護人員今天在他52歲生日幫他慶生，他感動落淚許願「我要健康出院回家！」中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
媽媽跌倒去醫院「意外發現肺腺癌」，兩女兒沒抽菸也中！沒症狀靠LDCT篩檢才能發現：這群人全免費
肺癌長年高居國人癌症死亡原因首位，其最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」。根據衛生福利部死因統計，已連續超過 21年蟬聯台灣癌症死亡首位，2024 年共有 10,495 人死於氣管、支氣管和肺癌，死亡人數逐年攀升，凸顯肺癌防治是國人重要的健康議題。今周刊 ・ 7 小時前 ・ 1