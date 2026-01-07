（有影片）／51分鐘搶回一命！倪先生靠彰基中西醫重拾生活

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】62歲倪先生2017年急性心肌梗塞心跳驟停，歷經51分鐘CPR與葉克膜搶救才撿回一命。近八年後，在彰化基督教醫院心衰竭團隊及中西醫整合治療下，他不僅控制病情，更重拾生活品質，重返日常生活。

62歲倪先生歷經心肌梗塞險喪命，如今在彰基中西醫整合治療下，重回日常生活。（記者陳雅芳攝）

然而，倪先生今天已能幽默出席記者會，生活品質明顯改善，其背後關鍵正是彰化基督教醫院心衰竭團隊長期、系統化的「全人照護」。

「如果不是那51分鐘的CPR，今天我根本不會站在這裡分享人生！」倪先生說。2017年，他因急性心肌梗塞心跳驟停，歷經長時間搶救，才從鬼門關拉回。之後多年，他反覆住院，心臟功能一度降到重度心衰竭高風險，生活受限。

彰基心臟科廖英傑主任表示，心衰竭不是一次治療就能痊癒，需要長期追蹤、精準用藥和跨團隊照護。彰基的心衰竭團隊整合多專業資源，不只穩定病情，也幫助患者慢慢回到日常生活。

倪先生2021年又因心衰竭急性惡化，心臟功能掉到19%，還合併心房顫動。經電燒手術穩定心律後，生活仍受睡眠中斷、活動易喘困擾。心衰竭團隊評估後，導入中醫團隊共同照護。

倪先生分享，接受三個月中醫調理後，睡眠改善、食慾增加，體重也回升約2公斤，心臟射出分率維持在40%左右。他感謝醫療團隊的陪伴，表示中西醫整合真的帶來實質幫助。

中醫部副主任陳運泰說，中醫在心衰竭治療中主要是整體調理，提升體力、改善疲勞與呼吸困難，搭配八段錦、太極拳等養生運動，能幫助慢性心衰竭患者維持生活品質。

彰基心衰竭團隊強調，治療心衰竭不只為延長生命，更希望患者能安心生活、維持尊嚴。若民眾出現心臟不適，或已被診斷為心衰竭，建議及早就醫、接受專業團隊照護。