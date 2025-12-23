（有影片）／57歲生日快樂！彰化醫院用義賣與骨鬆講座暖心慶生

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】生日快樂！衛福部彰化醫院今（23）日舉行57週年院慶，不僅切蛋糕同慶生日，還舉辦骨鬆衛教講座及濟助貧病愛心義賣會，將醫療服務與社會關懷完美結合。

衛福部彰化醫院今（23）日舉行57週年院慶活動，院內大廳熱鬧非凡。院長賴仲亮與與會來賓一同切蛋糕祝賀醫院生日快樂，並表示未來將持續擴大醫院服務範疇，從急重症醫療、預防保健到末期照顧，提供全方位、多元化的醫療照護服務。

院慶活動結合多元表演與社會關懷。湖埔社區大學學員帶來舞蹈表演，增添現場熱鬧氣氛；醫護人員及社會各界善心人士捐贈物品，於大廳舉辦為期兩天的濟助貧病愛心義賣會。

衛福部彰化醫院今日舉行57週年院慶，切蛋糕慶生，並同步舉辦義賣與骨鬆衛教活動。（記者陳雅芳攝）

義賣品豐富，包括鍋碗瓢盆、環保杯、小家電、小盆栽、衣物、耶誕擺飾及紅豆薏仁、饅頭、蛋糕等，價格親民，吸引民眾及陪同長輩就醫的外籍照護者熱烈搶購。所得將全數捐給醫院「社會服務暨醫療救助基金」專戶，用於協助貧病患者支付醫療費用。

院長賴仲亮回顧，彰化醫院於民國57年設立於彰化市，民國91年遷至埔心鄉，完成「從城市出發，到鄉村落腳」的布局，有效均衡彰化地區醫療資源，也成為南彰化唯一的區域教學醫院。未來，醫院將持續精進醫療服務，並部署長照據點，完善各地照護網絡。

立委謝衣鳳肯定醫院貢獻，表示彰化醫院的服務觸角已延伸至社頭、二水等偏遠鄉鎮，建立日照服務網絡，對南彰化社區照護貢獻卓著。

院慶活動中，外科部副主任洪宗賢醫師分享骨鬆預防與治療知識，提醒民眾從運動、飲食、作息、營養補充及藥物治療等多面向防治骨鬆，避免成為年長者的「沈默殺手」。現場並舉辦即時問答，選出5名得獎者進行雙光子能量檢測（DXA），精準了解骨質健康。

衛福部彰化醫院今日舉行57週年院慶，切蛋糕慶生，並同步舉辦義賣與骨鬆衛教活動。（記者陳雅芳攝）

除了健康講座，現場還設置多個健康促進闖關攤位。其中政風室設置「正義廉線」攤位，民眾可拼出廉政檢舉專線0800-286586，並進行公益揭弊者保護法宣導，倡議「勇敢揭弊，安心有保障」，營造廉潔友善醫療環境。