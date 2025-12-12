（有影片）／71歲翁過斑馬線遭左轉車撞飛 女駕駛恐挨3.6萬罰單並吊照

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市今（12）日上午發生一起車禍，一名71歲老翁走在斑馬線上時遭左轉轎車撞飛，所幸僅受擦挫傷。警方表示，女駕駛未禮讓行人，恐面臨最高3萬6000元罰鍰與吊扣駕照。

碰！1名71歲老翁在彰化市中山路與雲長路口過斑馬線時，突遭1輛左轉的轎車當場撞飛。（警方提供）

彰化市中山路與雲長路口今早7點多發生驚險事故，一名71歲老翁依號誌通行走在斑馬線上，準備穿越路口時，遭一輛沿雲長路左轉的轎車直接撞上，瞬間被撞飛倒地，畫面在網路曝光後引發討論。有人質疑長者走得太慢，但更多網友直指駕駛未注意路口狀況，「根本沒看路」。

女駕駛當下嚇得臉色慘白，立即報案等待救護人員到場。彰化分局指出，救護人員趕抵後將老翁送往醫院，所幸僅頭部、右手、右腳及臀部多處擦挫傷，意識清楚；女駕駛酒測值為0，但車頭因撞擊而損毀。

警方初步研判，當時行人與車輛為同向綠燈，但行人號誌比車輛早4秒結束，老翁疑於綠燈開始時通行，尚未走完全程即遇紅燈轉換。不過警方強調，只要行人在斑馬線上，即具有路權，車輛必須禮讓，不得逼近或搶行。

交通分隊分隊長翁維辰表示，依《道路交通管理處罰條例》第44條第4項規定，駕駛未禮讓行人，將面臨1萬8000元至3萬6000元罰鍰，且可吊扣駕駛執照1至2年。警方將調閱號誌與現場影像，釐清完整肇事責任。

警方也再次呼籲，行經路口務必減速注意四方，並須保留至少3公尺安全距離禮讓行人，以免釀成遺憾。