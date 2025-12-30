（有影片）／90歲阿公重返軍旅圓夢 秀和苑日照中心軍裝儀式感動滿場

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】秀傳醫療體系長期推動重視身體、心情與回憶的「YES文化」，福興秀和苑日照中心今（30）日為一名90歲的阿合阿公，精心策劃「重返軍旅時光」圓夢活動，讓他再次穿上熟悉的軍裝，回到曾引以為傲的軍中歲月，現場氣氛莊重而溫馨。

秀傳醫療體系福興秀和苑日照中心今日為90歲阿合阿公圓夢，特別舉辦「重返軍旅時光」活動，讓他再度穿上軍裝、重溫軍旅榮耀。（記者陳雅芳攝）

阿合阿公雖已退伍超過60年，但對當兵的點滴記憶依舊鮮明。日常在日照中心復健時，只要軍歌響起，他總是精神抖擻、自然跟唱，嘹亮歌聲也感染其他長輩一同哼唱。中心同仁察覺這份深藏心中的情感後，決定為他完成「再當一次兵」的心願。

此次活動邀請彰化縣後備指揮部及成功嶺陸軍步兵第104旅協辦，提供軍裝與裝備，讓整場活動充滿濃厚軍旅氛圍。活動現場，不僅阿合阿公換上軍服，多位阿公阿嬤也一同變裝參與，彷彿回到昔日部隊時光。

阿合阿公的女兒分享，父親在家時常談起服役往事，家中至今仍珍藏60多年前的軍中老照片，以及民國47年的政治大考及格證書。得知日照中心要為他舉辦圓夢活動後，阿合阿公開心了一個多月，逢人便驕傲地說自己要「再當一次兵」。

活動中以正式儀式宣讀「榮譽軍人返役宣示」，並由福興鄉長蔣煙燈親自頒發日照中心特製的榮譽軍人證書與臂章，象徵阿合阿公以精神與榮耀再次「返役」。當軍樂響起，他向全場行出標準軍禮，現場不少人深受感動。

隨後，穿著軍服的長輩們一同進行「精神答數」，齊聲高喊「雄壯、威武、嚴肅、剛直」，宏亮聲音彷彿將時光拉回年輕受訓的操場。阿合阿公分享服役回憶時，眼神閃耀著驕傲與感動，熱血青春彷彿再次甦醒。

福興秀和苑日照中心主任蕭宇若表示，今年國軍在颱風災後第一時間投入救災，讓許多曾服役的長輩深感敬佩，這次活動不僅是為阿合阿公圓夢，也象徵長輩們向國軍表達由衷感謝。

秀傳體系名譽院長陳進堂亦到場穿上軍裝參與，他說，這樣的體驗讓他回想起年輕時在馬祖擔任醫官的回憶，他感謝團隊用心規劃，透過儀式與情感支持，讓長輩的生命故事被看見、被尊重，這正是秀和苑專業照顧最珍貴的核心價值。