（有影片）／92幅油畫齊聚建國科大 老中青三代共譜藝術傳承

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】由建國科技大學美術館策劃的《油然而生～台中市油畫家協會建國特展》，今（13）日開幕，邀集橫跨老、中、青三代共50位藝術家聯袂展出，精選92幅油畫作品，即日起展至4月21日止，誠摯邀請民眾走進美術館，近距離感受油畫藝術的豐富層次與情感溫度。

橫跨老、中、青三代藝術家聯袂展出，台中市油畫家協會攜手建國科技大學，即日起展出92幅精彩油畫作品。（記者陳雅芳攝）

展場中大師雲集，包括86歲高齡、仍持續創作的台中市油畫家協會理事長李賜鎮、知名藝術家倪朝龍校長，以及法務部前政務次長郭林勇、廣州藝術家陳立人、鉅虹建設董事長劉品辰等人共同參展，為展覽注入豐富的人文深度與跨界視野。

開幕式現場氣氛溫馨雅緻，特別邀請知名古箏演奏家黃菁珊演出，悠揚樂聲與畫作相互呼應，交織出視覺與聽覺兼具的藝術饗宴。活動中，李賜鎮也慷慨捐贈其作品〈春吟〉予建國科技大學典藏，象徵藝術精神的延續與教育文化的深耕。

建國科技大學校長江金山表示，台中市油畫家協會歷史悠久、藝術能量深厚，成員來自教師、律師、建築師、企業家等不同領域，卻因對油畫的熱愛而凝聚在一起，使作品內容緊扣社會脈動，風格多元而富有深度。本次特別邀請協會來校展出，希望讓更多師生與民眾親近藝術、感受創作的力量。

多位藝術家也在現場分享創作歷程。藝術家湯富淳談到作品〈春日美滿戴勝啼〉時指出，透過多層次構圖與色彩堆疊，呈現城市節奏與生命律動，他形容創作就如同材料科學實驗，層層堆疊後，形成無法複製的獨特結果。

藝術家梁培政則表示，〈澄心如意〉的關鍵在於調色，看似簡單的橘子，實則蘊含紅、綠、黃、橘等多重色彩變化，透過細膩筆觸，讓觀者不只看見顏色，更彷彿聞到香氣、感受到果實的鮮甜。

藝術家黃怡華分享作品〈北疆春雪〉的靈感來自北疆旅遊經驗，她回憶4月突如其來的春雪，雪景中點綴著色彩斑斕的大地與悠然吃草的馬群，畫面朦朧而動人，她形容自己是「用畫筆寫遊記」，將每段旅程化為珍貴的記憶收藏。

本次特展不僅呈現臺灣當代油畫藝術蓬勃向上的整體樣貌，也邀請社會大眾走進美術館，透過藝術開啟一場深層而溫柔的心靈對話。