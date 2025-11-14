（有影片）／AI洗頭機進軍長照！偽妝公司捐贈東明集團 提升照護品質

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】長輩洗頭也能像做SPA？偽妝有限公司今（14）日在北斗鎮舉辦「AI洗頭機公益捐贈活動」，將最新研發的智慧洗頭機捐贈給東明健康福祉事業集團，受惠單位包括東明北斗長照機構與慈心護理之家。現場，捐贈儀式氣氛熱烈，長者與工作人員都親眼體驗了AI洗頭機的操作，笑聲與驚呼聲此起彼落。

偽妝有限公司捐贈AI智慧洗頭機給東明健康福祉事業集團，讓長照機構長輩享受舒適洗頭，照顧者也能輕鬆不少。（記者陳雅芳攝）

偽妝有限公司執行總監劉思吟表示，台灣長照產業正面臨「需求大、人力少」的雙重挑戰。AI洗頭機利用人工智慧與自動感測技術，可依不同頭型自動調整水流與按摩力道，搭配恆溫水洗與柔性護理模式，即使臥床或行動不便的長輩，也能舒適地完成洗髮。「我們希望，科技不只是便利，更能帶來尊嚴與舒適。」

活動中，一位長者在體驗後笑著說：「以前洗頭總要人扶來扶去，現在坐著就能舒服地洗，像去沙龍一樣！」照顧者也表示，以往洗頭常要花十幾分鐘甚至更久，AI洗頭機能自動完成大部分流程，體力和時間都省下不少，能把更多心力放在陪伴長輩。

東明健康福祉事業集團執行長謝長佑指出，台灣現有超過33萬8千人需要長期照護，其中53.9%是65歲以上長者。社區及住宿式照護人力普遍不足，日常洗頭、協助起身等工作高度耗費人力與耐心。謝長佑說：「洗頭看似小事，卻是最考驗耐心與體力的日常工作，AI洗頭機對照顧者、對長輩，都是一大福音。

劉思吟指出，研究顯示軟式洗髮機在力道控制精準度上比傳統方式提升20~60%，洗淨效果更勝人工手洗。此外，AI洗頭機能記錄使用者的喜好設定，未來可讓長者每次洗頭都符合個人習慣與舒適度，真正實現「智慧照護」。

謝長佑說，這次由偽妝有限公司捐贈的AI洗頭機每部造價約30萬元，初步導入東明北斗長照機構與慈心護理之家，估計彰化南彰地區受惠人數破百，未來1至3年甚至有望突破萬人。他強調，這不只是設備更新，更象徵智慧照護落地，讓長輩在機構中也能維持尊嚴與生活品質。

北斗鎮長顏宏霖也肯定AI洗頭機的公益價值，認為科技與長照結合，是提升服務品質、減輕照顧壓力的創新方式。