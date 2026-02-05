（有影片）／AI火警系統即時示警 北港武德宮火勢10分鐘內受控

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣北港鎮武德宮5日清晨發生火警，雲林縣消防局於上午5時36分接獲通報，指稱位於北港鎮華勝路330號的武德宮冒出火煙。消防單位隨即派遣北港、元長、水林、四湖及第三大隊等單位前往搶救，共出動消防車8部、救護車1部及消防人員18人，由第三大隊大隊長陳岳謄到場指揮。

第三大隊長陳岳謄(穿紅衣服者)現場坐鎮指揮。（圖／記者蘇榮泉攝）

消防人員於5時44分抵達現場，確認起火位置為廟宇左側鐘鼓樓一帶，屬非主殿建築，現場為1、2樓RC結構起火燃燒，隨即佈線展開滅火作業，並同步通報縣府民政處及北港鎮公所協助後續處置。

現場堆放物品較多，所幸火勢侷限於非主殿區域，消防人員迅速到場處置，避免火災擴大。（圖／記者蘇榮泉攝）

經查，起火點位於拜亭左側、非廟宇主殿區域，約五坪大的空間內，1樓右後方堆放金紙及雜物起火燃燒，2樓則因濃煙影響出現小火點，所幸未延燒擴大，現場供奉神像均未受損。消防人員於6時10分成功控制火勢，並於6時14分完全撲滅，燃燒面積約10平方公尺，全案無人員傷亡。

消防人員於6時10分成功控制火勢，並於6時14分完全撲滅，燃燒面積約10平方公尺，全案無人員傷亡。（圖／記者蘇榮泉攝）

第三大隊長陳岳謄表示，現場堆放物品較多，所幸火勢侷限於非主殿區域，建築物屬於RC結構較堅固，消防人員迅速到場處置，避免火災擴大，確保廟宇主體及信眾安全。

堆放大量金紙及雜物起火燃燒，所幸未延燒擴大。（圖／記者蘇榮泉攝）

廟方人員則指出，清晨接獲AI火警系統通報後，第一時間即持滅火器嘗試滅火，但因火勢突然增強，立即撥打119請求消防單位支援。至於實際起火原因及財物損失情形，仍由消防局進一步調查釐清。

