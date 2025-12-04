（有影片）／AI醫療成主角！彰基帶民眾搶先體驗未來醫院

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰基醫學中心以「AI生成預見，彰基智慧創健」為主題，參加「2025台灣醫療科技展」，自今（4）日至7日在台北南港展覽館一樓展出（攤位J818）。今年彰基以沉浸式互動、臨床情境展示及多項自主研發成果，呈現智慧醫院、精準醫療、創新研發、臨床教育與醫學人文的整體進展，讓民眾搶先體驗未來醫療樣貌。

臨床技能訓練中心以虛擬診療與ORSIM模擬訓練，提供安全反覆練習，強化醫護判斷與。（彰化基督教醫院提供）

彰基總院長陳穆寬表示，醫院近年積極推動數位轉型，將人工智慧、資料科學融入臨床流程，在智慧醫院展區中，彰基展出多項 AI 臨床應用成果。大數據暨數位推動中心展示 AI 輔助病歷自動生成、公義小幫手與肺阻塞智慧監測系統，以科技減輕醫護負擔並提升照護效能。

人工智慧發展中心則呈現 ICD-10 自動編碼工具、胸部 X 光氣胸警示系統、「圖文醫能通」影像平台與乳房攝影微鈣化偵測技術，展現 AI 在疾病偵測與流程優化的實際貢獻。

創新育成研發中心同步發表多項臨床需求導向研發，包括兩截式鼻胃管改良型、洗腎通路阻塞預測模型、輪椅自動化消毒系統與失智個案管理系統，展現彰基在醫材創新與臨床研發的能量。

彰基以「AI生成預見，彰基智慧創健」為主題重磅進軍「2025台灣醫療科技展」。（彰化基督教醫院提供）

在精準醫療方面，彰基持續提升癌症與微創手術量能。陳穆寬院長團隊專精頭頸部微創手術，運用內視鏡與導航技術降低傷口與復發率。即將完工的癌症質子醫療大樓，則將為中部患者提供更精準、安全的放射治療。醫療團隊也整合達文西多孔與 SP 單孔系統，依個案提供個人化微創方案。

彰基醫療長張尚文表示，彰基在頭頸癌治療方面居於全台領先，擁有頂尖設備與多專科團隊，此次展區也展出智慧照護最新成果，包括中風中心與資訊部共同開發的個管協作平台、「蘭醫師 LineBot」、AI 智能眼鏡與智慧病房床邊照護系統。

林慶雄副院長(右4)親臨彰基展區，體驗展區精彩內容並為同仁加油打氣，祝福展出順利。（彰化基督教醫院提供）

護理部則展示 AI 生成護理紀錄、即時儀器定位系統和整合護理 APP，協助提升臨床效率。臨床技能中心帶來沉浸式虛擬診療訓練系統與支氣管鏡模擬設備，展現醫學教育的數位化進展。

彰基醫療長劉森永表示，本次展出整合彰基在智慧醫療與創新研發的最新成果，期待讓更多民眾與專業人士看見彰基持續創新、守護健康的承諾。