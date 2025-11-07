因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒桃園新聞）【記者鄭南寶/桃園報導】為推廣國內原住民族產業，同時行銷KIRI國際原住民族文創園區，桃園市政府原住民族行政局11月6日下午在KIRI國際原住民族文創園區舉辦KIRI園區精品禮盒開發行銷計畫成果發表，邀集多家原住民品牌業者及相關單位到場參與。

（有影片） KIRI國際原住民族文創園區 三精品禮盒首亮相

桃園政府原住民族行政局長巴奈．母路表示，KIRI設計出來的東西絕對符合我們十六族的顏色。首次公開亮相的3款KIRI園區精品禮盒，每款都融入品牌理念與產品特色，3款禮盒都以KIRI的背簍意涵結合山海與織紋圖騰的一致性外盒設計，並採用外盒即提袋的減碳包裝，展現既美觀又實用，同時傳遞出原住民文化裡的不浪費、夠用就好的精神。

原民會簡任視察曾庭筠表示，原民會在全台有九個縣市佈點，而桃園市的KIRI原住民族文創園區是最大、最有國際觀，也是最美的地方。

桃園市政府原住民族行政局表示，全臺最大原民文創基地KIRI園區，不僅是一處能讓國內外民眾透過日常的吃喝玩樂體驗到原住民文化的第一站，更是推動原住民產業發展與文化傳承的重要基地。