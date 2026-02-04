（有影片）／MOU簽下去！彰化無人載具衝向美國、歐盟市場

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化無人載具聯盟今（4）日與華宇企業管理顧問和台灣永續價值共創協會簽下合作備忘錄（MOU），未來將一起幫助聯盟成員提升國際合規能力，讓彰化的無人載具企業更有力氣衝向美國、歐盟，以及全球航太、國防與無人載具市場。

彰化無人載具聯盟今日與華宇企業管理顧問及永續協會簽署合作備忘錄，攜手提升聯盟成員國際合規能力，進軍全球市場。（記者陳雅芳攝）

隨著無人載具（UAV／UGV／USV／UUV）產業快速成長，加上國際供應鏈重整，以及「數位轉型、永續轉型」成為趨勢，彰化無人載具聯盟這次和華宇企業管理顧問、台灣永續價值共創協會正式結盟，建立跨組織、跨專業的合作機制。

今（4）日簽署儀式由聯盟主席彰化市長林世賢、華宇副董事長簡夏蓉，以及永續協會理事長林瑛瑛𤥶共同完成。林世賢表示，這不只是簽個MOU，而是象徵彰化無人載具產業從地方出發，逐步擴展到全台，甚至邁向國際，打造更完整的支援系統。

這次合作，永續協會將協助串聯產官學研資源，推動產業升級與國際接軌；而華宇則提供專業輔導，包括航太品質管理（AS 9100／ISO 9001）、美國國防供應鏈合規（CMMC、NIST 800-171）、NDAA 及供應鏈安全評估等。同時，也會強化資訊安全與數位韌性（ISO 27001、ISO 27701）、AI治理（ISO 42001、歐盟 AI 法規），以及永續轉型能力，包括碳盤查、產品碳足跡、循環經濟和歐盟數位產品護照（DPP）等。

未來，三方還會不定期舉辦國際合規論壇、技術研討會與教育訓練，並透過協會設立專屬諮詢窗口，幫助聯盟成員釐清國際法規、規劃合規路線，降低海外布局風險，真正提升產業整體競爭力。

林世賢說，藉由專業顧問和協會資源的整合，聯盟成員可以在快速變動的國際市場中建立制度化、可信任、可持續的競爭優勢，讓彰化無人載具產業不只站穩台灣，更能穩健走向世界。