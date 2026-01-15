（有影片）／OLIF微創脊椎手術奏效 71歲搬運工重拾行走人生

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】71歲的胡順儀年輕時長年搬運重物，導致腰椎嚴重退化，近年連走路、久站都成困難。經衛福部彰化醫院骨科醫師陳柏辰施行新式脊椎微創手術「OLIF斜位腰椎融合術」，術後一週痠痛明顯消失，終於能實現與妻子出國旅行的夢想。

71歲胡順儀因長期搬重物導致腰椎退化，經微創手術「OLIF斜位腰椎融合術」一週後疼痛消失，終於能實現出國旅行夢想。（記者陳雅芳攝）

胡順儀回憶，年輕時每次搬運重物，都是咬牙硬撐，從未想過身體會留下這麼沉重的代價。近年病痛加劇，朋友建議他到彰化醫院接受新式脊椎微創手術，但他一度擔心手術風險，遲遲下不了決心。最後，他向神明祈求指引，結果獲得三個聖杯，才鼓起勇氣踏入手術室。

衛福部彰化醫院骨科醫師陳柏辰表示，影像檢查發現胡順儀第1至第5節腰椎椎間盤已嚴重磨損，呈扁平化，並伴隨脊椎側彎與滑脫，這正是長期腰痠背痛、行走困難的根源。

傳統脊椎手術通常從後方切入，患者需趴著，醫師必須小心避開密集脊神經才能操作，手術風險較高。而新式微創手術「OLIF斜位腰椎融合術」則讓患者側躺，從腰側肌肉自然縫隙進入脊椎，不需大面積切開肌肉或骨骼，出血量少，術後疼痛低，病患可快速回歸日常生活，也降低神經受損風險。

陳柏辰指出，他為胡順儀清除受損椎間盤後，植入高分子聚合物「斜位融合支架」，支撐力是傳統支架的3至5倍，再配合骨釘固定，不僅撐開萎縮的椎間盤空間，也成功矯治脊椎側彎。

手術後的康復速度令人驚喜。胡順儀術後第2天即可下床，第3天順利行走，一週後腰痠背痛幾乎消失。今（15）日，他與妻子手捧花束重返醫院，感謝醫療團隊，臉上洋溢久違的笑容。胡順儀激動表示，「過去連短短走幾步都痛得無法忍受，現在走路、站立都很輕鬆，真是脫離苦海！」他已迫不及待與妻子準備飛往日本，彌補多年因病痛錯過的風景與旅行夢想。

陳柏辰提醒，長期負重工作或不良姿勢會加速脊椎退化，若民眾出現走遠路腿背痠痛、久站不適等症狀，應及早就醫檢查。現代微創脊椎手術成熟、安全，無需過度擔心風險而犧牲生活品質。