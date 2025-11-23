有影院、咖啡館、書店 複合型圖書館對抗AI利基

桃園市立圖書館總館透過社區營造、異業結盟、館際合作與資源共享，與社區做更緊密的關係。記者季相儒／攝影

踏進國家圖書館在西門町開設的「多媒體創意實驗中心」，裡頭有人在練團、做衣服；去年正式開幕的桃園市立圖書館總館，一樓是TSUTAYA蔦屋書店、隔壁是國賓影城與星巴克，圖書館辦完王家衛電影講座，就可以到隔壁重溫王家衛電影。

線上閱讀、電子書崛起，以實體書為基礎的傳統圖書館面臨讀者消失的危機。但圖書館卻未因此式微，反而有更多新形態的圖書館加入。

年底開幕的台中綠美圖，由普立茲克獎妹島和世設計，強調首創採分齡分棟的市立圖書館等六大特色。預計明年開幕的國家圖書館南部分館，則讓知識殿堂與周圍的社區生活密切結合。

「網路時代，閱讀習慣愈來愈碎片化。」靜宜大學蓋夏圖書館組長姜義臺認為，因應知識型態改變，圖書館也必須從傳統的「藏書樓」變成提供知識服務與社群服務。國家圖書館多媒體創意實驗中心其實就是「創客中心」，而教導民眾做衣服、種菜，也是一種「知識服務」。

桃園市立圖書館館長施照輝認為，公共圖書館應該成為當地民眾工作與居家生活之外的第三空間，透過社區營造、異業結盟、館際合作與資源共享，與社區做更緊密的關係。

二○二二年開幕的桃園市立圖書館總館，附設電影院棟，內含主題餐廳及電影院影廳，圖書館一樓則是蔦屋書店，打破圖書館跟書店的對立關係，以多功能服務滿足讀者多樣化需求。

他舉南韓首爾的「星空圖書館」為例，企業直接把圖書館開在百貨裡，結合水族館、影城等，就是典型的複合型圖書館。

施照輝也是非典型圖書館長，公職生涯多數待在觀光署、還曾駐派洛杉磯多年。他自認把圖書館當「產業」經營，異業結盟是為了把其他領域的消費者帶進圖書館，讓閱讀進入生活，影城觀眾也有機會變成圖書館讀者。

