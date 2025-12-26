【有影】三上悠亞寵粉無極限 12/29中午首登浪LIVE直播獻驚喜

CNEWS195251226a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威、韓羽婕／台北報導

日本超人氣女神三上悠亞去年以「一日啦啦隊成員」身分現身福爾摩沙夢想家主場，以充滿感染力的應援表現帶動全場氣氛，獲得球迷熱烈迴響。相隔一年，三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，23日以正式成員身分出席浪LIVE「2025 第二季度大賞・璀璨聖誕夜」，擔任抽獎嘉賓，她也同步宣布，將於12月29日中午12點在浪LIVE首次開播，並預告將直播中準備驚喜，寵粉再升級。

三上悠亞出身日本偶像團體SKE48，出道後活躍於演藝圈與時尚領域，憑藉亮眼形象與穩定表現累積廣大國際粉絲支持。近年來，她持續拓展個人事業版圖，跨足多元藝能活動與品牌經營，展現不斷進化的個人魅力。

浪LIVE於本季季度盛典中宣布與三上悠亞合作，成為活動一大亮點。不同於過往以舞台表演為主的公開亮相形式，三上悠亞此次將重心放在與粉絲的即時互動，並預計於浪LIVE平台展開3次直播。她表示，希望透過直播這種更貼近生活、互動性更高的方式，與台灣粉絲建立長期的交流關係，也讓自己能以不同於舞台演出的狀態，陪伴粉絲度過日常時光。

談及選擇加入夢想家啦啦隊的契機，三上悠亞坦言，台灣粉絲長期以來給予她的支持與溫暖，是她下定決心的重要原因。她回憶，每次來到台灣，不論是站上球場應援或私下外出，都能感受到粉絲非常溫柔且體貼。即使在街上被認出來，粉絲也多半保持禮貌與距離，用不打擾的方式表達喜歡，甚至有人會特地買珍珠奶茶送到她手中，或主動招待她，讓她深刻感受到台灣粉絲的熱情與善意。

成為正式成員之後，與以往相比，舞蹈的練習量明顯增加。三上悠亞透露，這次抵達台灣後，一落地就立刻進入練習狀態。相較於過去站在舞台上以個人表演為主的經驗，啦啦隊的舞蹈更強調團隊整齊度與節奏一致性，體力消耗也相當大。她回憶，上一次來台應援時準備時間相當緊湊，練習有限，而這次雖然仍在時間緊迫的情況下完成準備，但在正式登場前仍多出幾天能持續調整，因此每天回到飯店後都會反覆練習，希望能以比上一次更成熟、更完整的狀態站上球場。

除了啦啦隊身分備受關注，三上悠亞此次也特別為台灣粉絲規劃了3次浪LIVE直播。她表示，自己在日本其實較少進行即時直播，對於必須在無法重來的情況下即時與粉絲互動，內心多少會感到緊張，因此會提醒自己在直播過程中更加謹慎。不過，她也認為，正是這種即時性與真實感，讓直播成為一個能夠拉近距離、長期陪伴粉絲的全新舞台。

談到直播的內容規劃，三上悠亞透露，每一場都會以不同風格呈現，希望帶給粉絲不同層次的「可愛」。目前仍保留細節作為驚喜，但她笑說，會在每次直播前對著鏡子練習表情，也會特別在妝髮造型上下功夫，讓粉絲每一次打開直播，都能看到不一樣的自己。她也提到，知道台灣粉絲特別喜歡她的長髮造型，這次特地為台灣行程準備長髮亮相，寵粉無極限。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者李映萱攝

