（有影）乾冷空氣影響! 週五.六最冷 日夜溫差將近10度

持續受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，週四清晨各地還是都很寒冷，最低溫在雲林古坑，只有6.7度，其他地區也大概在9至11度，白天乾冷空氣持續南下，週五到週六會是最冷的時候，輻射冷卻讓溫差達10度左右。

宜蘭太平山上，週四一早6點鐘，氣溫已經降到0度，但讓遊客失望了，強烈大陸冷氣團持續灌進台灣，想要上山等雪，可是這波是乾冷空氣，水氣沒那麼多，儘管溫度夠，太平山上就是沒有下雪或冰霰，不過在中層的西南風水氣北移，迎風面像是西半部山區就會有零星水氣。氣象署預報科長林秉煜：「我們目前由北到南，大概在1500公尺，到2500公尺的高山，溫度相對比較低，而且接近0度左右，所以溫度比較低的情況，有些零星水氣通過，就會有下雪，或下霰的情況發生。」

不過，在平地，不管是本島還是離島，乾冷感受也很強，週四全台清晨低溫只有10至12度，部分地區甚至降到10度以下，平地低溫最冷在雲林古坑6.7度，馬祖南竿7.7度、嘉義竹崎7.9度，金門、嘉義市區也都只有8度左右，衛星雲圖上，雲階慢慢南下，乾冷空氣下來，水氣減少，日夜溫差會很大。氣象署預報科長林秉煜：「因為輻射冷卻的關係，我們可以看到，今天（週四）晚上到，明天（週五）清晨這段時間，還有週五晚上到週六清晨這段時間，低溫都會相較今天（週四）清晨來說，來得更低。」





全台高溫也不超過20度，週五週六溫度回升，水氣減少，但溫差有10度之多，週日下波冷氣團報到，主要北東有感，要到下週一溫度才會慢慢回升。





