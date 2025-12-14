【有影】乾眼症治療迎新突破 鼻噴液助淚液分泌 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李文成／台北報導

隨著3C產品高度普及與人口快速高齡化，乾眼症已成為台灣常見且持續攀升的眼表疾病，患者人數突破三百萬人。然而，現行治療長期受限於「只能補水、難以鎖水」以及「需頻繁點藥、治療依從性低」等瓶頸，臨床照護面臨挑戰。



在今年中華民國眼科醫學會第 66 次年度學術研討會上，一項顛覆傳統給藥思維的「乾眼症鼻噴液」引發高度關注。三軍總醫院眼科醫師戴明正與林口長庚醫院眼科部角膜科主任陳宏吉深入解析此創新療法如何透過啟動「三叉神經副交感神經通路」，誘發眼睛自行分泌同時含有水分、油脂與黏蛋白的完整天然淚液，從根本重建淚膜恆定性，為乾眼症治療帶來全新突破。

戴明正指出，亞洲族群因體質因素，乾眼症盛行率本就高於歐美。以台灣65歲以上族群的眼科調查為例，約有33.7%出現乾眼症狀，且女性高於男性，風險隨年齡上升而增加，若再合併糖尿病等慢性疾病，臨床處置更為複雜。他強調，乾眼症的核心問題並非單純缺水，而是眼表「淚膜恆定性」失衡所致。

人體的淚膜由脂質層、水層與黏液層精密構成，三者缺一不可。然而，現行多數人工淚液屬於替代性治療，僅能暫時補充水分或潤滑，難以重現天然淚液中關鍵的脂質與黏蛋白結構。加上需長期頻繁點藥，部分含防腐劑的製劑可能引發角膜刺激、紅腫或刺痛，對於同時使用多重眼藥的青光眼患者，或需配戴隱形眼鏡者而言，更容易造成不適與生活困擾，進而降低治療順從性。

談及這款台灣首創的乾眼症鼻噴液，戴明正說明，其主要成分Varenicline為高選擇性的膽鹼受體促效劑，並非直接作用於眼球，而是藉由鼻腔內豐富的神經分布，透過噴霧給藥精準活化「三叉神經副交感神經通路」。透過此神經通路的啟動，可直接刺激仍具功能的淚腺與杯狀細胞，促使患者自行分泌包含水層、脂質層與黏液層的完整天然淚液，真正恢復淚膜的自然穩態。

戴明正也指出，此一機轉對眼科術後患者特別具突破性意義。許多接受白內障手術或近視雷射的患者，因角膜神經受損而導致長期乾眼，傳統點藥效果有限；鼻噴液則可繞過受損的角膜神經，透過鼻腔三叉神經進行代償性刺激，重新啟動淚液分泌，為這類患者提供全新的治療選項。

在臨床實證方面，陳宏吉引用ONSET-1與ONSET-2第三期臨床試驗結果指出，該鼻噴液具備快速起效的特性，患者於使用兩週後，主觀乾眼症狀即出現顯著改善；持續治療四週後，客觀的淚液分泌指標亦明顯提升，顯示不僅緩解不適感，更能實際增加淚液產量。

陳宏吉強調，此療法同時回應臨床上長期未被滿足的需求。許多高齡患者因手部顫抖難以精準點藥，或對藥水入眼感到恐懼而放棄治療；鼻噴液採取「眼皮零接觸」給藥方式，不僅避免視力模糊，也大幅提升使用便利性與治療依從性，加上不含防腐劑，更適合長期使用。

陳宏吉也分享自身經驗，他坦言自己同樣是混合型乾眼症患者，過去即便規律熱敷、補充營養品並間歇使用免疫調節眼藥，仍常感到眼睛黏稠不適，甚至需反覆用力眨眼才能維持清晰視力。在試用鼻噴液約一週後，他明顯感受到轉變，看診時不再需要頻繁眨眼，眼睛的黏膩感消失，取而代之的是清爽與穩定的視覺品質，顯示成功誘發結構完整的天然淚液。

針對部分患者初次使用後出現短暫打噴嚏或輕微流鼻水的情形，陳宏吉說明，這正是鼻淚反射被啟動的正常生理反應，無須過度擔心。由於每日僅需早晚各噴一次，且不影響視力，對長時間用眼、工作節奏緊湊的族群而言，更有助於提升生活品質。

隨著台灣正式邁入超高齡社會，乾眼症已不只是單純不適，而是影響生活機能與工作效率的重要公共衛生議題。此次發表的乾眼症鼻噴液神經刺激療法，象徵治療思維從「症狀緩解」走向「生理機能重建」，不僅補足現有治療光譜的缺口，也為高齡者、手部障礙者與術後患者提供更友善的選擇，預示眼表疾病管理正朝向更符合生理機轉的神經調控新方向發展，為乾眼症患者帶來重拾淚膜恆定與清晰視界的新希望。



