【有影】亞洲皮膚科權威齊聚 聚焦美國FDA核可1726戰痘雷射新突破 13

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

痤瘡（青春痘）長期以來困擾著不少民眾，尤其對於反覆發作、難以控制的中重度患者而言，更是一條漫長而艱辛的治療之路。近日，多位亞洲皮膚科權威專家齊聚一堂，深入探討由專注光學醫療技術的美國大廠所研發、備受關注的劃時代科技—「1726戰痘雷射」。與會專家一致指出，該技術的問世象徵抗痘治療正式邁入全新階段，能從源頭精準處理皮脂腺過度分泌問題，為患者帶來有別於傳統口服藥物、更安全且具長效性的治療新選擇。



廣告 廣告



過去在面對嚴重痤瘡時，口服A酸常被視為治療的黃金標準，然而其潛在副作用卻讓不少患者卻步。台灣醫用雷射光電學會理事長、醫師胡倩婷表示，長期服用A酸可能引發嘴唇乾裂、肝功能異常等問題，甚至存在致畸胎風險，使備孕族群或無法承受全身性副作用的患者不得不中斷治療，導致病情反覆、治療成效受限。

針對這樣的臨床困境，來自美國的戰痘雷射醫學教育與臨床資深總監Martin Kissinger指出，1726戰痘雷射是全球首款通過美國FDA核可、採用1726nm獨家精準波長的療程，同時也是目前台灣衛福部核可、專門鎖定痘痘根源—皮脂腺的雷射技術。

不同於傳統治療方式，該雷射利用1726nm波長能被皮脂腺高度吸收的特性，將熱能精準集中於腺體內，直接破壞皮脂腺結構，進而有效控制皮脂分泌。這樣的作用機轉不僅帶來近似口服A酸的長期控油效果，還能避免藥物造成的全身性副作用，且療程過程舒適、無明顯疼痛，也不需修復期。

胡倩婷補充，1726戰痘雷射除了能從根本改善痤瘡問題，對於亞洲族群常見的油性肌膚與毛孔粗大，也能在治療過程中同步獲得改善，達到控油與膚質細緻的雙重效果。臨床數據亦顯示，針對亞洲人常見的 Fitzpatrick III至IV型膚色，該療程在兼顧療效的同時，也展現良好的安全性與舒適度，大幅降低患者對於發炎後色素沉澱的疑慮。

【有影】亞洲皮膚科權威齊聚 聚焦美國FDA核可1726戰痘雷射新突破 15

至於部分患者擔心療程後可能出現的「爆痘期」，胡倩婷也提出專業說明。她指出，約有兩到三成患者在第一或第二次治療後，可能短暫出現爆痘情形，這其實是皮脂腺受熱破壞後，深層發炎物質向外代謝排出的過程，代表治療正在發揮作用。若出現相關狀況，搭配外用抗生素或短期抗組織胺即可緩解，無須過度焦慮。此外，她也提醒，治療前務必徹底清潔肌膚，包括卸妝與去除油污，以避免影響雷射能量的精準度。

胡倩婷強調，1726nm戰痘雷射結合物理學的精準原理與臨床醫學的實證基礎，適用族群相當廣泛，無論是青少年、受荷爾蒙影響的成人女性、備孕族群，或是希望改善油光與毛孔粗大的民眾，都能從中受益。這項來自美國的專利新技術，為長期受油痘膚質困擾的患者，提供一個更安全、長效且非全身性作用的理想治療新方向。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

宜蘭停車收費人員執勤遭攻擊 黃琤婷要求相關單位檢討

花蓮縣府完善足球場、PU跑道 補助2千萬整修宜昌國小運動場

【文章轉載請註明出處】