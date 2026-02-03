【有影】假牙也要下班休息！醫師教你3步驟遠離口臭與變形風險 3

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、林佑威／台北報導

銀髮族與中壯年民眾配戴活動假牙的比例逐年攀升，但許多人卻不知道，日常清潔與保養是否到位，和假牙耐用度、口腔健康息息相關。當代牙科醫療體系當代青埔牙醫診所副院長周煥珵分享，門診中常遇到患者問：「醫師，我的假牙要怎麼清才不會臭、又不會壞？」其實，只要掌握幾個關鍵步驟，就能大幅降低異味與細菌滋生風險。

周煥珵表示，活動假牙每天都需要「脫口清洗」，千萬不能偷懶帶著睡或只用清水草草沖一沖。正確作法是，先取下假牙，用流動清水沖掉大部分附著物，再以軟毛牙刷輕輕刷除殘渣與污漬。「重點是軟毛、輕刷，避免刮傷假牙表面。」許多民眾習慣拿一般牙刷、牙膏來刷假牙，卻不知道牙膏裡的研磨顆粒會像細砂紙一樣，長期下來把假牙刷得粗糙不平，更容易卡汙垢與細菌，反而適得其反。

廣告 廣告

晚間睡前，假牙更需要「下班休息」。周煥珵建議，睡覺時應取下假牙浸泡除菌，一方面讓假牙有時間充分除味，一方面也讓口腔黏膜恢復與休息。對於部分民眾擔心冷水清不乾淨，會改用熱水沖洗。對此醫師嚴正提醒，活動假牙多半由壓克力樹脂材料製成，遇高溫容易變形，造成佩戴不適或鬆脫，最後只好再花一筆費用重做。

除了清潔步驟，定期回診檢查也是關鍵。周煥珵指出，人體的骨骼與牙齦會隨時間產生變化，即使當初製作得再密合，半年、一年後假牙與牙床之間仍可能出現新的壓點或縫隙。建議配戴活動假牙者至少每半年回診一次，必要時透過調整或更換，避免長期摩擦造成口腔潰瘍甚至病變風險。

周煥珵也提醒，活動假牙並非只是一件「工具」，而是每天陪伴進食與開口說話的「夥伴」。許多長者因為假牙不舒服，乾脆減少進食或只吃軟爛食物，長期下來不但營養失衡，社交場合也更不敢開口說笑，對身心健康影響甚大。「只要照著正確原則清潔保養，假牙不僅可以恢復咀嚼功能，還能讓患者敢吃、敢笑，重新找回與家人朋友一起吃飯說話的自信。」

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【有影】全口重建新趨勢 肉毒桿菌素成牙科治療關鍵助力

【有影】刷牙還是黃？醫師揭牙齒外因性染色關鍵 噴砂美白成解方

【文章轉載請註明出處】