【有影】全口重建新趨勢 肉毒桿菌素成牙科治療關鍵助力 3

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李文成／桃園報導

隨著牙科醫學持續進步，全口重建不再只是單純的牙齒修復，而是融合口腔功能、臉部美學甚至醫學美容的整合性治療。其中，肉毒桿菌素的應用，正逐漸在全口重建領域發揮不可或缺的作用。當代牙科醫療體系醫師任杏嫦指出，過去一般人多將肉毒與醫美聯想在一起，認為它僅能用於撫平皺紋、改善臉部線條。但實際上，在牙科臨床治療中，肉毒桿菌素能帶來更深層的效益，不僅提升外觀，更能影響治療效果與病人的適應度。

任杏嫦解釋，許多需要進行全口重建的患者，本身伴隨夜間磨牙、咬肌過度緊繃或顳顎關節不適等問題，這些情況容易造成新植牙或假牙在短期內損壞。透過在咬肌適當部位注射肉毒，可有效降低肌肉過度收縮，減少修復體承受過大的咬合力，讓重建後的牙齒更穩定耐用。

另一方面，病人在適應新咬合的過程中，常因肌肉張力過強而感到不適，甚至影響日常進食。此時，肉毒的輔助作用能放鬆肌肉張力，幫助患者更快習慣新咬合，提升治療的舒適度。

除了功能性，肉毒也能兼顧美觀效果。任杏嫦指出，對臉型偏方正、咬肌肥大的患者，全口重建搭配肉毒治療，可使臉部線條更柔和，笑容更自然協調。對於有「露齦笑」困擾的患者，肉毒則能放鬆提上唇肌肉，讓笑容比例更加完美。

任杏嫦強調，肉毒在全口重建的應用，已不只是美容輔助，而是一項兼具功能性、舒適性與美觀性的臨床工具。它不僅能延長修復體的使用壽命，也能幫助患者更快恢復自信笑容。

最後，任杏嫦表示，隨著臨床經驗的累積與研究進展，肉毒在牙科領域的應用將更廣泛。未來，全口重建不僅是牙齒的修復工程，更是結合醫學與美學的完整療程，為患者帶來功能與美感兼具的全面改善。

