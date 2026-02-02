【有影】六順醫療體系落腳中台大舜診所 總院長王新民將出書分享案例經驗

cnews134260129a01

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台中報導

六順醫療體系正式在中台灣霧峰設立新院區「中台大舜診所」，總院長王新民表示，六順診所憑藉百年醫療底蘊與臨床累積，長期關注腦血管、心血管及癌症相關照護，並透過整合性的醫療介入與健康調理模式，協助改善神經、血管、循環與代謝狀態，進一步強化身體自我修復與免疫調節能力。

王新民分享近期三個具代表性的臨床觀察案例。其中一名30多歲患者因雙向性情緒障礙（俗稱躁鬱症），長期出現憂鬱、焦慮、失眠、肌肉痠痛與消化不適等問題。經過約20天的密集醫療照護與健康調理後，患者在精神狀態、社交互動與身體不適方面皆出現明顯轉變，整體生活狀況獲得大幅改善。

此外，王新民也提到兩名年輕中風患者的臨床案例，年齡分別為32歲與40歲，發病時間分別為一個月及八個月。無論是高階腦神經功能受影響，或合併嚴重運動神經障礙的患者，在接受一段時間的專業醫療協助後，肢體活動、語言表達與日常自理能力均逐步恢復，部分患者更能重新回到工作與家庭生活。王新民指出，透過系統化的醫療介入，中風患者即使錯過傳統所認定的黃金時間，仍有機會改善生活功能，為患者帶來新的可能。

六順診所自成立以來，已設有台南總院、台中霧峰分院、林口分院及新店分院，共四個院區。王新民表示，近期正著手將多年臨床觀察與實務經驗整理成書，預計收錄31個具科學依據的案例，希望透過出版，協助患者與家屬更清楚理解早期介入、健康調理與正確醫療選擇，進而降低未來疾病風險。

王新民指出，六順醫療體系的核心理念，在於從整體功能出發，協助身體維持良好的自我修復與免疫調節狀態。研究顯示，隨著年齡增長，這兩項能力會逐年下降，若能及早透過專業醫療評估與健康管理，有助於延緩退化並降低心腦血管疾病與癌症風險。診所亦透過科學化檢測方式，如動脈硬化指數等數據，作為健康狀態追蹤與評估參考。

王新民強調，六順醫療體系未來將持續以科學化、系統化方式整合醫療資源，並透過完整案例分享與健康照護資訊，協助更多民眾及早調整身體狀態，逐步找回生活品質與自信。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

