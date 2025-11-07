【有影】凱撒衛浴中部布局再升級 台中瓷藝光廊展示中心盛大開幕

CNEWS195251107a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、施建宏／台中報導

深耕台灣40年，CAESAR凱撒衛浴昨（6）日宣布台中全新獨棟旗艦展示中心「台中瓷藝光廊」正式開幕，展示中心共規劃兩層樓，上百坪的大空間，展出品牌70%以上產品設備，提供中部地區消費者近距離感受產品，打造一站式廚衛選品新體驗。

全新旗艦展示中心以「套件式生活提案」為概念，完整呈現貼近日常使用情境的多元廚衛解決方案與設計靈感。走進瓷藝光廊，不僅陳列各式馬桶、臉盆、龍頭、公共配件等產品系列，更展示檯上型電漿滅菌龍頭等多款新型廚衛產品，讓消費者不只能看得到，更能觸摸得到。透過沉浸式情境，親身體驗實用機能與簡約設計所營造的空間氛圍，打造抗菌廚衛的新風格。



凱撒衛浴董事長蕭俊祥指出，凱撒在全台已有多處展示中心，包括造橋大型展示基地、台北內湖及高雄左營旗艦展間，而台中全新獨棟旗艦展示中心的成立，是希望讓消費者能一次近距離了解完整產品線。透過沉浸式展示空間，民眾可實際感受材質、操作與設計細節，重新認識凱撒兼具國際品質與親民價格的品牌特色。他指出，只要親自看過，對產品的質感與實用性就會有更深的信任。

他進一步指出，展示中心選址北屯，是看準區域建設、交通與新建案集中的發展優勢，適合作為建商、建築師、設計專業人士及消費者交流選材的據點。館內除了展示多款衛浴設備，也規劃「日式彩鋼整體衛浴」示範區，採同層排水與一體式施工，能縮短工期、維修便利，符合少子化與缺工下的裝修新趨勢。此外，現場亦展出電漿滅菌龍頭，可清洗蔬果降低農藥殘留、去除料理後手部及抹布異味，提升日常飲食安全、幫助居家清潔。

凱撒衛浴營運長劉名家說明，品牌的「日式彩鋼整體衛浴」，包含洗手台、馬桶、淋浴區及相關衛浴設備，一次到位。整體衛浴的價格會依大小與配置不同，約落在10至20萬元。最大特色是所有配件皆由凱撒提供，消費者未來售後服務只需面對單一窗口，使用上更有保障。在結構上採日本彩鋼系統，牆板可拆換，維修不需大動工程，並提供多種配色選擇。因應少子化與缺工，整體衛浴能有效縮短工期，降低施工難度，已成為建商與裝修市場的新趨勢。

為慶祝開幕，台中旗艦展示中心特別推出「評論送好禮」活動，凡至現場參觀並留下Google五星好評，即可獲得精美小禮。凱撒衛浴強調，品牌將持續以完善展示與服務，陪伴消費者打造更好的居家空間。

