【有影】刷牙還是黃？醫師揭牙齒外因性染色關鍵 噴砂美白成解方

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李文成／桃園報導

不少民眾雖然天天刷牙，仍困惑牙齒為何看起來黃黃黑黑。當代牙醫診所醫師林晉廷指出，這並非口腔清潔不佳或蛀牙造成，而是常見的「外因性染色」問題。長期飲用咖啡、茶，或有抽菸、嚼檳榔習慣的人，色素容易附著在牙齒表面，日積月累便影響了美觀。

林晉廷表示，針對這類色素沉積，臨床上常建議患者選擇「噴砂美白」。此技術利用細緻的碳酸氫鈉或特殊美白粉末，搭配高速水氣噴出，有效去除牙齒表面頑固色素與牙菌斑。療程約需三十分鐘，即可讓牙齒恢復乾淨透亮，對於想快速去除茶垢或菸漬的人特別適合。

至於民眾常見的疑問「噴砂美白和洗牙有何不同？」林晉廷進一步說明，洗牙主要針對牙結石，透過超音波震碎、刮除，以預防牙周病；噴砂則專注於去除牙面色素和軟性牙菌斑。兩者方向不同，一個著重健康，一個著重美觀，實際上能夠相輔相成。部分患者會先進行洗牙以確保牙周健康，再搭配噴砂美白，效果更佳。

林晉廷強調，若牙齒因外因性染色影響美觀，噴砂美白是快速、安全且溫和的選擇，可有效改善笑容亮度，讓患者重拾自信。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

