【有影】助力海印道場建寺 華嚴蓮社邀書法名家揮毫義賣、品茗為社會注入正能量

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、韓羽婕、施建宏／台北採訪報導

面對變化快速的時代，新的一年也象徵新的起點。台北市華嚴蓮社於1月4日舉辦國內今年開春第一個新春揮毫義賣、結合藝術展演與品茗活動，作為第一屆「海印文藝節」第二波主軸，採實體與線上同步進行，邀請民眾在開春之際行善積福、沉澱心靈，為新年注入正向能量。





後疫情時代下，物價上漲、薪資成長停滯，社會氛圍顯得不安浮動。華嚴蓮社指出，宗教不應只是避世之所，更應成為穩定人心、引導價值的重要力量。現任董事長賢度法師表示，AI人工智慧快速發展，正在深刻改變生活型態，若缺乏價值引導與教育提醒，科技反而可能加劇失序，因此宗教更有責任在此時代提出安定人心、指引方向的力量。

華嚴蓮社自智光長老1949年來臺、弘揚佛法在臺灣復興，而後南亭老和尚銜命建立華嚴蓮社至今已74年。後輩恭敬承接智光老和尚、南亭老和尚與成一老和尚弘揚佛法的使命，宣示將持續「轉動心靈教化的時代巨輪」。此次新春揮毫活動，特別以「不談佛法，只看書法、只品好茶」的無邊界形式，吸引不同世代與背景的民眾走入蓮社，親身感受藝術、公益與心靈交會的力量。

名家揮毫義賣 響應海印道場建寺

活動當日由國際書法名家楊玉如大師領銜，攜手林玉黛、夏采蓮老師現場揮毫，義賣作品涵蓋《心經》創作、金墨春聯、扇形書法及各式斗方，採隨喜或作品特定金額義賣方式、支持宜蘭「海印道場」建寺工程。楊玉如女士表示，希望將藝術能量轉化為實質行動，為佛教弘法與社會公益盡一份心力。

活動吸引多位文化及企業界人士到場支持，楊大師的友人、知名絲巾設計師李女士親自前來參與，而知名律師吳西源則帶領企業家朋友及親友團共襄善舉。李女士表示，希望以行動實踐這份大愛；吳西源則回憶，早年追隨成一老和尚時，師父曾在夜晚給予指點，提醒他盡到自己本分，就是最大的使命。現場並透過大型電視牆展示海印道場建設進度與海印文藝節成果，呈現華嚴蓮社在首創佛教數位視聽美學、藝術與宗教融合上的階段性成果。

賢度法師指出，海印道場不只是寺院，更是承載數位、文創、生態與永續理念的國際級園區，未來將結合AI音樂、影像與AR、VR技術，讓《華嚴經》的精神以當代語言走向世界，並已獲國際學術與NGO組織關注。

線上線下同步參與 藝術、公益與互動抽獎

本次活動同步推出線上互動機制，民眾只要追蹤「海印道場」官方臉書並參與指定活動，即有機會抽中楊玉如大師親筆揮毫、價值逾新台幣8萬8千元的《心經》裱框作品。主辦單位表示，一月四號實體活動結束後，義賣仍持續至月底，線上可詢問、實體可到華嚴蓮社來洽詢義賣事宜並行，鼓勵更多人「動動手指、走進現場」，在欣賞藝術與品茗之餘，也為公益與建寺工程盡一份心力。

華嚴蓮社強調，每一次參與，都是推動「心靈教化時代巨輪」前行的力量。在變動的時代中，期盼透過藝術、文化與科技的融合，為社會注入穩定與希望，並邀請民眾在新的一年共同見證這股正向能量的累積與擴散。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者王佐銘拍攝

