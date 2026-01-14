【有影】勤業眾信2026 Future Talk登場 發布《2026 CxO前瞻展望》聚焦企業韌性

CNEWS195260114a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威／台北報導

AI浪潮正以前所未有的速度衝擊企業，企業領導人不僅需要面對海外布局的法規與關稅挑戰，更必須思考如何讓AI不再只是單純的效率工具，而是進一步轉化為推動組織體制革新的全面工程。在這樣的變局之下，勤業眾信聯合會計師事務所今（14）日舉辦「2026 Deloitte Future Talk－鏈結創新 驅動未來」高峰會，正式發布《2026 CxO前瞻展望：韌性領航 打造企業核心競爭力》報告，以「韌性」為核心的企業成長新思維，期許賦予台灣企業更強韌的競爭力。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，Deloitte Future Talk已邁入第六屆，今年論壇聚焦三大亮點，首先，勤業眾信發布《2026 CxO前瞻展望：韌性領航 打造企業核心競爭力》報告，以「韌性」重新定義台灣企業在高不確定環境下的成長邏輯；其次，「全球韌性策略」專家對談，深入探討跨區域風險、供應鏈重組與全球布局調整；第三，「AI驅動轉型藍圖」專家對談，從實務角度剖析AI對產業結構與決策模式的影響，協助企業在變動環境中強化競爭力、布局未來。

柯志賢強調，近年地緣政治、關稅政策與AI技術快速發展，使不確定性成為產業常態，企業經營也從追求效率轉向重視營運韌性。企業是否能有效運用數據與科技，強化決策品質、提升營運透明度，並促進跨部門協作。因此，勤業眾信提出「TOGETHER」策略方針，助台灣企業兼顧效率、韌性與永續治理，確保決策符合全球市場與利害關係人的期望。

國家發展委員會主任委員葉俊顯指出，全球正面臨第二波供應鏈重組、地緣政治風險與關稅政策變化，挑戰與機會並存。受惠於 AI 與資通訊應用帶動出口與投資成長，台灣2025年GDP成長率突破 7.37%，創近年新高。為鞏固供應鏈地位，政府推動五大信賴產業與「AI 新十大建設」，並同步布局人才培育、智慧應用與淨零轉型，期望打造具韌性與競爭力的產業環境，政府也將持續成為企業轉型最堅實的後盾。

財團法人資訊工業策進會產業情報研究所所長洪春暉表示，2026 年全球經濟仍呈現風險與機會並存局勢，在 AI 與科技創新推動下可望維持溫和成長，但地緣政治、貿易摩擦與利率變動仍構成挑戰。產業面來看，AI 算力需求帶動半導體與資通訊產業發展，先進封裝與軟硬體整合加速應用落地，涵蓋無人機、自駕車與人形機器人。因應供應鏈重塑，台灣企業已擴大布局美國、日本、歐洲與東南亞，並以台灣為核心深化全球合作。

勤業眾信聯合會計師事務所市場發展營運長龔則立指出，在全球經濟低速成長與美國優先政策影響下，供應鏈與跨國分工正加速重組，企業經營思維也從追求極致效率的「Just in time」，轉向強調備援與風險承受力的「Just in case」。他形容，黑天鵝事件已成高頻常態，企業首要關心的不再只是成本與獲利，而是是否具備撐過下一次衝擊的能力；若無法清楚盤點自身資源與核心能力，將難以判斷可運用的策略空間與應變籌碼。

為協助企業系統性強化體質，勤業眾信提出「企業韌性評估策略框架」與「企業韌性地圖」，從內外雙軸檢視策略治理、財務、人才、科技、供應鏈、市場與 ESG等構面，協助企業辨識優勢與風險。在高度不確定環境中，AI已成企業韌性的關鍵基礎建設，尤其Agentic AI可主動偵測風險、支援決策。龔則立強調，企業須在穩定與敏捷之間取得平衡，將個體韌性轉化為組織競爭力。

