【有影】博而美40周年啟動永續行動日 以新儒商精神實踐企業永續典範

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威、李文成／台北報導

作為醫療健康領域的領軍企業，博而美今年迎來40周年，於15日舉辦永續行動日，以「從心出發 讓美流動」為主題，透過市集、體驗與展區將ESG全面落實。博而美董事長鄧先毅表示，醫療器材供應商是提升台灣醫療品質的重要力量，也是第一線醫護最堅實的後盾；博而美將以穩健的經營力為根基，結合儒家價值、永續策略與創新思維，打造具韌性與社會責任的企業，也是博而美邁向下一個40年的關鍵動力。

今年永續行動日以減塑、環保與在地食材打造綠色市集，攤商不主動提供餐具並設置租借站，推廣素食與低碳飲食；同時推出永續講座、苔球植栽、牛仔布再製杯墊與舊物循環市集，讓共享與減廢成為日常。社會面向包含視障按摩、CPR與止血包紮工作坊、頌缽與瑜珈體驗，兼顧就業支持與心理健康；治理與文化展區則呈現40年企業發展脈絡，並以「永續儒商四塊論」為核心，展現博而美希望成為推動社會共好的新儒商典範。

鄧先毅指出，企業能走到40年，背後是無數挫折、嘗試與重新站起的累積。他回憶，1985年與夫人以10萬美金創立博而美，從10坪小辦公室一路擴展至北中南逾2,400坪據點；營收也從數百萬元成長到今年可望突破25億元，團隊自10多人壯大到將近260位。他強調，這些成就來自同仁的誠信與專業，以及原廠與醫療端長期的信任支持。公司也成立永續經營管理委員會，讓接班團隊能在制度化架構下穩健前行，讓博而美不僅是企業，更是共同成長的家。

他進一步表示，永續經營不能依賴家族傳承，而是要找到願意承擔責任、延續理念的伙伴。他認為，比起將公司留給子女，更重要的是培養一代又一代認同使命的同仁，使企業成為推動社會向善的力量。今年博而美與學者合作出版《博而美四塊論：新儒商永續經營哲學與實踐》，以「儒家思想立德行、企業經營展技術」為核心，將40年的理念與制度整理為可傳承的框架。同時公司近年推動「活水計畫」，釋出 40% 股份讓符合資格的同仁入股，退休後再由公司買回，形成代代延續的循環，讓企業與文化能真正走向永續。

博而美總經理黃淑麗表示，加入公司超過20年，深刻看見企業在醫療器材領域的使命與成長。博而美始終以「為生命服務」為核心，不僅要求員工具備專業，更重視品格與道德，因為醫療產業不只延長生命，更須守護病患尊嚴。她指出，公司以專業經理人作為永續傳承模式，因此在員工訓練上從心性、能力到領導力都格外嚴謹，期望同仁成為坦然正直的「博而美人」。未來，將持續推動永續與社會回饋，讓同仁在幸福、安全、重視德性的文化中成長，攜手迎向下一個40年。

博而美業務副理洪佳德表示，加入公司已3年，公司每年都會舉辦周年慶，過去形式包含運動會及海洋環境關懷等主題，而今年規模尤其盛大，全面結合ESG精神，也特別規劃二手市集，倡導物資循環利用。所有餐飲攤位與合作廠商皆以永續為核心，現場全面使用環保餐具，不提供一次性用品；同時安排瑜伽體驗與環保杯墊手作等活動，讓同仁能在多元活動中舒緩壓力、放鬆身心。他認為，今年的周年慶不僅是慶祝，更是把永續與公益融入生活的實踐。

