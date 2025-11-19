【有影】台中市政府勞工局企業交流分享會 庇護工場開創合作商機

cnews124251105a03

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、韓羽婕／綜合報導

支持身心障礙朋友就業，實現企業社會共好理念，台中市政府勞工局舉辦2場「庇護工場交流分享會」，第二場於10月30日圓滿落幕。活動設置專區靜態展示8家庇護工場設立歷程、營運型態特色與亮點，並安排企業分組與庇護工場現場交流互動。勞工局表示，透過交流活動讓企業了解庇護工場的價值，也能了更加了解相關服務與多元產品，盼未來有更多合作的機會。

庇護工場提供具有就業意願的身心障礙者，但能力尚不足以進入一般性就業市場的過渡性職場。台中市政府長期推動各項身心障礙者就業政策，考量每位身障者個別身心特質與需求，提供不同階段的就業服務，期待透過專業就業服務，強化身心障礙者的就業能力，提升社會適應能力，往一般就業市場邁進。

台中市政府勞工局表示，感謝長期關心身障就業議題的企業與社會大眾參與活動，庇護工場幫助身心障礙朋友提早適應社會，並且提升就業能力，各界對庇護工場產品及服務的支持，讓各家庇護工場能維持運作並維持品質，勞工局以交流分享會的方式舉辦活動，盼未來企業能找到更深度的合作模式。

cnews124251105a04

目前有「烘焙餐飲類」、「清潔類」、「觀光休閒類」、「房屋修繕類」及「印刷類」等5類，共有8家庇護工場。分別是台中市迦南園烘焙庇護工場、瑪利MAMA手作麵包、瑪利媽媽清潔高手工作隊–磐石隊、瑪利媽媽清潔高手工作隊–先鋒隊、向日葵工作隊、麥子庇護工場、小幫手庇護工場及曙光庇護工場。

像是麥子庇護工場歡迎民眾到觀光工廠參觀及參與DIY課程，同時也提供多樣化商品供選購；瑪利媽媽清潔高手工作隊、向日葵工作隊都提供清潔服務；伊甸基金會台中市迦南園烘焙庇護工場訓練身心障礙者製作烘焙產品，讓他們獲得成就感並擁有一技之長，歡迎各界前來合作採購。

台中市政府勞工局表示，庇護工場要維持穩定經營，需要透過你我的支持肯定，他們才有機會走得更長更遠。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

