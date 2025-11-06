【有影】【台灣之光2-1】兄弟檔揚威日本 自製機器人ROBO-ONE大賽奪佳績 11

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

新北市一對兄弟林峻彣、林睿杰，小時候看了周星馳電影《百變金剛》，星爺在電影中所扮演的主角被科學家植入晶片後，身體能夠千變萬化，沒想到兄弟兩人自此迷上機器人，求學之路一路走來都與研究機器人有關，如今甚至還會編撰程式，設計機器人，也帶著設計的機器人參與國內外各種賽事。今年9月，林姓兄弟還在日本最高級別的ROBO-ONE大賽中，分別獲得第2名及第4名的殊榮，而這也是日本這項比賽成立23年以來，台灣人獲得的最佳成績。

廣告 廣告

【有影】【台灣之光2-1】兄弟檔揚威日本 自製機器人ROBO-ONE大賽奪佳績 13

為推進台灣機器人產業前瞻未來發展，促進國內機器人產業接軌國際，提升機器人產業鏈整體能量與商機，TCA台北市電腦商業同業公會在2019年開始與日本最高級別的ROBO-ONE大賽主辦單位「日本二足歩行ロボット協会（Biped Robot Association, BRA）」合作，在台灣打造最大的二足機器人發展平台，未來將在競技、選手出賽、相關廠商商機、技術交流及人才培育等方面，開始全方位的國際交流合作。

而新北市這對兄弟檔林峻彣、林睿杰，目前分別就讀北科大與台科大，早在唸國中時，受到電影《變形金剛》、《鋼鐵擂台》啟發、就開始鑽研機器人方面的相關資訊；直到後來就讀大安高工時，在老師指導下，開始學習畫零件，寫程式。哥哥林峻彣說，「我唸的是電子科，弟弟是控制科，所以對正負極，訊號方面比較有概念，很容易進入狀況。」

【有影】【台灣之光2-1】兄弟檔揚威日本 自製機器人ROBO-ONE大賽奪佳績 15

林峻彣說，第一次拿著自己設計的機器人去比賽沒有得獎，回家後馬上開始進行改裝，直到後來得了獎後，就越來越有自信，也會不斷鑽研各種新的知識，「摔角節目的格鬥動作都是我們學習的對象，才會設計抱摔、掃腿這些動作」。

【有影】【台灣之光2-1】兄弟檔揚威日本 自製機器人ROBO-ONE大賽奪佳績 17

林峻彣說，日本最高級別的ROBO-ONE大賽，直到2017年開始，台灣人才開始投入這個賽事，後來教育部發現有這樣的賽事後，有先在高雄舉辦一個比賽，類似台灣選拔賽那種，獲勝者可以獲得教育部補助日本來回機票取比賽，還有5千塊獎金。

林峻彣坦言，這次兄弟倆人到日本比賽也很緊張，因為日本賽事是單淘汰制，如果下場一次輸了就秒變觀光客，所以很殘酷，但他設計的機器人還是一路打進冠亞軍賽，最後是因為零件突然故障，所以飲恨成為第2名。

【有影】【台灣之光2-1】兄弟檔揚威日本 自製機器人ROBO-ONE大賽奪佳績 19

另外，弟弟林睿杰也不簡單，他此次雖然只拿下第4名，但他過去曾獲得第53屆全國技能競賽、暨第2屆亞洲技能競賽、及第47屆國際技能競賽的國手選拔賽青年組機電整合職類第一名，這個冠軍就代表著大學的「錄取證書」。他表示，日本這個比賽的前3名長期以來都被日本、韓國、香港、智利等選手獨佔，今年他和哥哥有這樣的成績可說苦盡甘來，「能和哥哥一起拿著台灣國旗領獎合照真的很爽」。

照片來源：記者王昭濱攝、林峻彣、林睿杰提供

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

【文章轉載請註明出處】