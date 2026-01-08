【有影】台灣千人研究曝關鍵 晚期肺癌標靶治療「用好用滿」存活拉長近5年 3

▲新光醫院胸腔內科醫師高尚志表示，晚期肺癌用藥順序「用好用滿」有助延長存活期。

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱、施建宏／台北報導

資深歌手坣娜日前傳第四期肺腺癌病逝，再次印證了「肺癌」奪命迅速的台灣癌王印象，全因早期缺乏明顯症狀，近八成發現時皆晚期，所幸，國內一項針對晚期肺癌GIANT本土真實治療預後的研究報告發現，若能在用藥順序上掌握每一線藥物都「用好用滿」原則，整體存活期可達近五年，新光醫院前醫療副院長、胸腔內科主治醫師高尚志表示，這打破了過去晚期肺癌難撐過一年的魔咒，他有病人甚至因此爭取到十年生存時間。

國人為何談肺癌色變？根據衛福部統計，每年約有五萬多人因癌症死亡，其中一萬多人全是肺癌，換言之，每五個癌症死亡個案當中就有一人是肺癌患者，凸顯肺癌在所有癌症中的高致命性。

高尚志表示，肺癌威脅之大，全因絕大多數有症狀就醫時，70%至80%已落入晚期，癌細胞已擴散，無法手術，藥物治療成為最重要的續命關鍵，所幸隨著醫學發展，肺癌治療已從傳統的化學治療、放射治療，演進到更精準的標靶治療、抗血管新生藥物治療、免疫治療，甚至最新的細胞治療，帶來了更多希望。

特別是標靶藥物，高尚志指出，有EGFR基因突變在東方人（如台灣、日本、韓國、中國）的肺腺癌患者中發生率極高，約占50%至60%。因此，標靶治療對亞洲病患的效果特別顯著。

高尚志說，目前第一線的標靶藥物選擇包括第一、第二、第三代，健保均有給付，但臨床選擇用藥順序已不再僅考量單一藥物的療效，轉向「用好用滿」原則，替未來治療空間保留彈性，因標靶藥物遲早會產生抗藥性。

長庚、台大、北榮、中榮、成大等多醫學中心針對一千多名晚期肺癌病患進行的GIANT本土真實治療預後的研究報告就發現，若在第一線使用第二代標靶藥物，在發生抗藥性之後，仍有近六成常見有T790M突變，並可順利接續使用第三代標靶藥物，讓整體存活期可達到55.2個月。

高尚志表示，即使惡化後，沒有驗到T790M突變，研究報告也顯示，改用化學治療，整體存活期仍有機會達到34.1個月。

高尚志強調，只要善用標靶藥物順序，晚期肺癌整體存活期已經打破過去難撐過一年的魔咒，四、五年以上大有人在，他治療最久的病人甚至已經爭取到十年時間。提醒病患確診後務必要跟醫師仔細溝通評估，選擇最適合自身的治療方案。

