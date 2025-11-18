【有影】台灣破6成乳癌同一型 術後黃金期「加強治療」大降三成復發率
▲台北馬偕醫院乳房中心主任張源清提醒，荷爾蒙陽性乳癌患者得抓緊術後黃金期，預防復發。
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱、施建宏／台北報導
乳癌是台灣女性最常見的癌症，其中超過六成均屬於「荷爾蒙受體陽性／HER2陰性（HR+/HER2−）」的早期乳癌類型，大多數經手術及完整治療之後，預後都不錯，剩下最大挑戰就是如何避免「復發」，台北馬偕醫院乳房中心主任張源清指出，這一群人年輕女性比例高，要考慮的不只是撐過頭5年而已，而是未來50年的存活率，臨床最新治療觀念已轉向更積極，術後應與醫師溝通是否接受加強型的輔助治療，有機會大降三成復發率。
根據衛生福利部的癌症登記報告及死因統計數字，乳癌是台灣女性癌症發生率之首，111年有1萬7366人罹患乳癌；112年有2972人死於乳癌，死亡率亦高居女性十大癌症第二。
張源清說，乳癌不論發生率、死亡率一直都是台灣女性的最大威脅，而在三個主要乳癌分類中，荷爾蒙陽性的這一個族群又占特別大的比例，大約有60%到80%，也就是說有三分之二以上的乳癌都是所謂的荷爾蒙陽性，相較於三陰性乳癌、HER2陽性乳癌，惡性程度較輕，大多數患者在接受手術和荷爾蒙治療之後，病情都能獲得不錯控制。
不過，研究顯示，荷爾蒙陽性乳癌仍有大約一到三成的患者會出現復發的情形，尤其前5年是關鍵期。
張源清指出，台灣乳癌有不同於國外的特性，不但好發在40歲到50幾歲中壯年，且年輕女性比例高一點，在4、50歲發現罹癌，以台灣人的平均餘命來看，人生才過一半而已，還有整整50年的存活率要拚，這一群荷爾蒙陽性患者需要的是長期的奮戰，但過去卻被討論的不多。
哪些人的復發風險高？臨床評估標準，主要與腫瘤大小、有無淋巴結轉移、腫瘤的惡性程度以及年齡大小等因素有關。
張源清說，目前針對多顆淋巴結轉移或腫瘤大、惡性度高的「高風險」族群，健保已有給付CDK4/6抑制劑搭配荷爾蒙療法，要注意的是，即使沒有淋巴轉移，但只要腫瘤≥3公分，或腫瘤屬於Grade 3（較惡性）等，仍屬於「中高風險」族群，也需要更積極的術後治療來降低復發機會。
張源清表示，針對這一些「中高風險」族群，根據臨床研究，可在術後使用新一代5-FU口服化療藥物搭配一年荷爾蒙治療，有助降低復發率，且副作用較輕。他強調，上述二種利用細胞週期抑制劑和口服化療藥物的加強型輔助治療，目前醫學上已證實分別可對於高風險以及中高風險的患者，降低25%到30%的復發機率。
聞癌色變是人性！張源清坦言，病人永遠會擔心復發，但正確心態應該是尋求積極的治療，去避免復發，而非擔心復發，「就像我們應該避免跌倒，而不是擔心跌倒」，特別是早期乳癌患者，建議應該跟醫師溝通是否接受加強型的輔助治療，選擇最適合自己的個人化醫療模式。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做
許多人不菸不酒仍罹患癌，非常不解原因。醫師黃軒表示，很多人都以為，癌症只會找上菸酒、生活放縱的人，但一名40歲男性從不碰菸、酒，還自認飲食清淡，卻因外食、熬夜、手搖飲、久坐，而罹患早期大腸癌。黃軒表示，其實癌症是慢慢累積所致，4種慢性致癌物包括糖、油、熬夜、腸道壞菌太多，導致人在年輕時就罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 1 天前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 1 天前
梁云菲輕生獲救...什麼是「前額葉失能」？精神科醫解析非典型憂鬱症如何悄悄發作
35歲「國光女神」梁云菲驚傳輕生未遂獲救，17日她透過社群報平安，證實目前留院觀信傳媒 ・ 1 小時前
全球首例！男子吃漢堡4小時後猝死 蜱蟲引發過敏「無藥可解」
根據美國《福斯新聞網》報導，美國維吉尼亞大學健康中心（UVAHealth）證實，一名紐澤西州47歲男子在食用漢堡後4小時內死亡，成為全球首例因蜱蟲叮咬引發「α-半乳糖症候群」（AGS）致死案例。這種罕見的紅肉過敏症是由「孤星蜱」叮咬所引起，使患者在食用紅肉後出現嚴重過敏反應，最終可能導致致命後果。中天新聞網 ・ 2 小時前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 1 天前
奮力抗病魔／獨家！甲狀腺引發眼疾 高慧君動3次手術恐失明
高慧君2年多前因甲狀腺問題引發罕見的單眼斜視，手術後並未完全痊癒，眼睛只恢復8、9成，近日她連動3次手術，因為凸眼而做眼窩減壓手術，甚至全身麻醉、削骨，她也做好最壞的心理準備，如果無法修復，大不了回山上養雞種菜。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
頭痛要小心了！4部位「出現症狀不能拖」：恐是腦中風、癌症前兆
身體出現疼痛時，很多人習慣忍一忍就過了，但要小心這些「看似小毛病」的痛，其實可能是癌症、腦中風等嚴重疾病的警訊！越南健康媒體《SOHA》就指出，如果你常在以下4個位置出現持續的疼痛，務必要提高警覺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「日常4毒」養出癌細胞！醫：少碰降50％罹癌風險 多聊天助排毒
罹患癌症並非偶然，除了基因因素外，飲食與生活習慣同樣決定風險。血液腫瘤科醫師廖繼鼎提到，台灣每3個人中有1人因癌症過世，多數人都很懼怕癌症，不過其實只要避開癌細胞最喜歡的4種養分，分別是糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，有助於降低一半的罹癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
13歲就胖到85kg！可藍自創「柳丁減肥法」狂減35kg 醫警告：種下易復胖因子
藝人可藍以模特兒身分出道，曾出書分享自己從85公斤成功瘦身的經歷，近日上節目《新聞挖挖哇》再度分享細節。她透露，當時使用的是自創的「柳丁減肥法」，花費4年順利地瘦下35公斤，看似相當有效，卻也被醫師指出「容易復胖」。姊妹淘 ・ 15 小時前
吃飯皇帝大！腸胃權威吳明賢拒絕「邊吃便當邊開會」：靠三好一心養生，曝最推薦早餐水果
臺灣成年人當中，約有15%會得到潰瘍。早年醫界普遍認為胃潰瘍與壓力、飲食或體質有關，直至1980年代發現幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，透過篩檢與治療，大幅降低國人胃潰瘍與胃癌發生率。國際胃腸科權威吳明賢指出，許多人仰賴胃藥舒緩胃痛、胃脹氣等毛病，其實該檢討的是飲食習慣：「你有沒有好好吃飯？」身為腸胃科醫師，他給大家最好的建議就是「寧可把食物當藥物吃，也不要把藥物當作食物吃」。幸福熟齡 ・ 20 小時前
男性發生率女性2倍 胃癌「一症狀」常被誤認消化不良
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 胃癌長期名列國人十大癌症死因之一，發現常常為時以晚，台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌提醒，這是因為胃癌早期多無明顯症狀，常被誤認為胃炎或消化不良，導致延誤診斷，民眾一旦出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難等症狀，應盡早就醫檢查。 根據衛福部統計，2024年國人因為胃癌喪命者共約2200人，位居十...匯流新聞網 ・ 1 天前
少吃多動也沒用？她半年胖6公斤好冤枉！醫揭「圍更年期」真相：10招穩胰島素、甩脂不復胖
台灣女性平均約在50至53歲左右進入更年期，但往往步入40歲、尚未停經之前，就會因為荷爾蒙變化，導致身心疲憊、變胖加速，甚至「少吃多動」的減重鐵律都不適用，堪稱是女性特別辛苦的時期。減重醫師鄧雯心指出，這段時間被稱為「圍更年期」（Perimenopause），是女性由生育年齡過渡到停經的自然階段，涵蓋未完全停經、但已有熱潮紅、情緒起伏、失眠與掉髮等更年期症狀，或是剛停經1~2年的女性。處在這個階段的女性或許會覺得「呼吸也會胖」，但其實重點不是「少吃」，而是「吃對」。面對失控的體重、體脂肪與腰圍，她建議10要點管控飲食，包括餐與餐之間空腹、每天至少喝2000c.c.純水、咖啡盡量控制在1~2杯、避免奶製品等。持之以恆，就能健康瘦下來。幸福熟齡 ・ 1 天前
蕁麻疹不是過敏，是自體免疫病！癢到崩潰睡不著，抓到「指甲都是血」…醫：規律治療，不能只靠擦藥膏
每年十月一日是世界蕁麻疹日，國際間醫學機構與病友團體皆會發起活動，呼籲社會提高對蕁麻疹的認識。雖然活動已落幕，但慢性自發性蕁麻疹（Chronic Spontaneous Urticaria, CSU）的困擾並不會因時間而消失。這種疾病往往帶來長達數月甚至數年的反覆發作，偷走患者的睡眠、影響工作與課業，甚至壓垮心理健康。童綜合醫院過敏免疫風濕科主任邱瑩明醫師提醒：「別再把蕁麻疹當成單純過敏或皮膚病，正確就醫並接受標準治療，才是走出反覆惡性循環的關鍵。」幸福熟齡 ・ 1 天前
8週逆齡2歲！最強抗老飲食曝光 還能抗發炎、穩定荷爾蒙
飲食可能改變基因老化速度！家醫科醫師鄧雯心表示，研究發現，只要執行8週的飲食生活方案，就可以讓生物年齡逆轉2歲。包括多吃深色菜葉、十字花科蔬菜，每週至少運動5天、每次30分鐘等，都能幫助身體抗發炎、變年輕。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
血液如檸檬汁！他自行停用胰島素 血糖飆至850險喪命
一名54歲男子因工作忙碌壓力大，自行停用胰島素一週，結果昏倒在家中，送醫檢查發現血糖飆升至850 mg/dL，為正常值的8.5倍，確診為糖尿病酮酸中毒合併高滲高血糖狀態。中天新聞網 ・ 19 小時前
「3超級食物」助消化、降發炎！營養師揭密：味噌滾5分鐘=好菌死光
發酵食物護腸道、抗發炎，但若烹調方式不當，好菌恐在高溫下全軍覆沒。營養師陳珮淳表示，泡菜、味噌、納豆都是常見發酵食物，不過市售泡菜多已加熱滅菌，好菌含量有限，而味噌中的乳酸菌在85°C以上幾乎無法存活，若經大火滾煮5分鐘，喝到的只是味噌風味鹽湯，建議起鍋前最後1分鐘再放味噌，有助於留住好菌。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
咖啡＋茶「2：3 黃金比例」曝光！ 研究揭驚人保健效果：降低45%死亡風險
早上一杯咖啡提神、下午一杯茶放鬆，這樣的習慣可能比想像中更健康。最新研究指出，只要掌握咖啡與茶的「黃金比例」與飲用方式，不僅能補充水分，還與更低的死亡風險相關。姊妹淘 ・ 1 天前