【有影】台灣破6成乳癌同一型 術後黃金期「加強治療」大降三成復發率

▲台北馬偕醫院乳房中心主任張源清提醒，荷爾蒙陽性乳癌患者得抓緊術後黃金期，預防復發。

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱、施建宏／台北報導

乳癌是台灣女性最常見的癌症，其中超過六成均屬於「荷爾蒙受體陽性／HER2陰性（HR+/HER2−）」的早期乳癌類型，大多數經手術及完整治療之後，預後都不錯，剩下最大挑戰就是如何避免「復發」，台北馬偕醫院乳房中心主任張源清指出，這一群人年輕女性比例高，要考慮的不只是撐過頭5年而已，而是未來50年的存活率，臨床最新治療觀念已轉向更積極，術後應與醫師溝通是否接受加強型的輔助治療，有機會大降三成復發率。

根據衛生福利部的癌症登記報告及死因統計數字，乳癌是台灣女性癌症發生率之首，111年有1萬7366人罹患乳癌；112年有2972人死於乳癌，死亡率亦高居女性十大癌症第二。

張源清說，乳癌不論發生率、死亡率一直都是台灣女性的最大威脅，而在三個主要乳癌分類中，荷爾蒙陽性的這一個族群又占特別大的比例，大約有60%到80%，也就是說有三分之二以上的乳癌都是所謂的荷爾蒙陽性，相較於三陰性乳癌、HER2陽性乳癌，惡性程度較輕，大多數患者在接受手術和荷爾蒙治療之後，病情都能獲得不錯控制。

不過，研究顯示，荷爾蒙陽性乳癌仍有大約一到三成的患者會出現復發的情形，尤其前5年是關鍵期。

張源清指出，台灣乳癌有不同於國外的特性，不但好發在40歲到50幾歲中壯年，且年輕女性比例高一點，在4、50歲發現罹癌，以台灣人的平均餘命來看，人生才過一半而已，還有整整50年的存活率要拚，這一群荷爾蒙陽性患者需要的是長期的奮戰，但過去卻被討論的不多。

哪些人的復發風險高？臨床評估標準，主要與腫瘤大小、有無淋巴結轉移、腫瘤的惡性程度以及年齡大小等因素有關。

張源清說，目前針對多顆淋巴結轉移或腫瘤大、惡性度高的「高風險」族群，健保已有給付CDK4/6抑制劑搭配荷爾蒙療法，要注意的是，即使沒有淋巴轉移，但只要腫瘤≥3公分，或腫瘤屬於Grade 3（較惡性）等，仍屬於「中高風險」族群，也需要更積極的術後治療來降低復發機會。

張源清表示，針對這一些「中高風險」族群，根據臨床研究，可在術後使用新一代5-FU口服化療藥物搭配一年荷爾蒙治療，有助降低復發率，且副作用較輕。他強調，上述二種利用細胞週期抑制劑和口服化療藥物的加強型輔助治療，目前醫學上已證實分別可對於高風險以及中高風險的患者，降低25%到30%的復發機率。

聞癌色變是人性！張源清坦言，病人永遠會擔心復發，但正確心態應該是尋求積極的治療，去避免復發，而非擔心復發，「就像我們應該避免跌倒，而不是擔心跌倒」，特別是早期乳癌患者，建議應該跟醫師溝通是否接受加強型的輔助治療，選擇最適合自己的個人化醫療模式。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

