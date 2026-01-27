【有影】台灣隱形冠軍跨界鑄鐵壺與鍋 大古鑄鐵用一口鐵壺改寫生命故事
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、林佑威／台北報導
在休閒船舶市場擁有超高知名度，來自中台灣的般若科技（SOLAS）提供全世界近6成快艇及水上摩托車螺旋槳，其中水上摩托車螺旋槳的全球市占率更超過9成。一手催生打造品牌的林允進、蔡秋琦夫婦，12年前從個人健康出發，跨界創立大古鑄鐵（taku），利用精密脫蠟鑄造技術加上高品質原料，秉持「幸福，由愛自己開始」的信念，持續研發鑄鐵食器，將健康無毒產品分享給更多人。
大古鑄鐵董事長蔡秋琦分享，年輕時跟先生一同走上創業之路，辛苦了大半輩子，到了50多歲突然驚覺記憶力大幅衰退，檢查後才發現竟是體內累積過多重金屬，醫師建議少用不鏽鋼、不沾鍋或是鋁鍋，因為在高溫烹飪時會釋出重金屬鎳與鉻，最好使用內部沒有塗層的鑄鐵鍋具。
1980年取得東京大學船舶工學博士、回台進入台灣大學任教，並在1986年創業成立般若科技的林允進，得知另一半健康亮起紅燈，夫妻倆走遍台灣、甚至還前往日本知名的南部鐵器聚落探訪，始終找不到適合的鍋具。最後，決定以多年來鑄造螺旋槳的精密技術，親自打造無毒、健康的鍋與壺，以「愛，由自己開始」為初衷，創立了傳遞幸福的大古鑄鐵。
大古鑄鐵的核心競爭力，在於採用精密脫蠟鑄造的獨特製造工藝，身為全球唯一有能力幫世界引擎大廠OEM製作螺旋槳的製造廠，林允進將精密技術應用於鐵壺製造，為了確保健康品質，大古寧願高價採購進口的純淨原生鐵礦，拒絕使用成分難以控制的回收鐵；加上金屬專業人員獨家研發出轉換器，能把傳統鑄鐵的三價鐵轉換為二價鐵，提升了鐵離子的生物利用度，泡出的水不僅甘甜清澈，更能幫助腸胃益生菌增殖，促進鐵元素吸收。
「全世界用脫蠟鑄造去製作鐵鍋或鐵壺，應該是我們首創。」蔡秋琦分享大古製造硬實力的底氣，林允進接著補充：「依照設計圖製作出蠟模後，會包覆7層的陶瓷模，接著把陶瓷模加溫到1000度，然後再灌入1400度的鐵水，完成表面細緻的鑄鐵器。」也因為擁有強大製造技術，與傳統砂模鑄造鍋具相比，大古的產品厚度可以控制在2毫米，相對輕薄卻堅實，解決了許多消費者對重量的疑慮。
鑄鐵壺的健康優勢遠不止於此，用鐵壺煮水能將自來水中的氯結合並揮發，消除消毒味道；鐵鍋烹飪能去除食材的腥膻味，增添「鍋氣」，同時透過優異的蓄熱性能節省瓦斯電力，最令蔡秋琦欣慰的是，許多不愛喝水的孩子在嘗過鐵壺煮的水後，因為品嘗到甘甜，主動愛上喝水。
大古品牌的名稱蘊含深層含義，源自古時候在路邊「奉茶」的大壺文化，而「taku」在日文中指「炊」的動作，這份對傳統與健康的尊重，驅動品牌邁向國際。林允進說，去年首次參展美國芝加哥鍋具展，今年2月即將登場法蘭克福的全球最大鍋具展，因為新廠落成的產能提升，終於有信心開拓國際市場，將健康鍋具介紹給更多人。
提供各式品質檢驗認證，大古鑄鐵10多年來累積許多追求健康的忠實顧客，接下來更希望融合年輕設計元素，讓優質產品觸及新世代。像是今年的馬年設計款新壺「馭勢而上」，設計師以減法雕塑、流利線條匯聚成馬首造型，擺放在桌上就是件藝術品；此外，未來也會繼續舉辦設計及烹飪比賽，推廣純淨無毒、有益健康的安心食器。
蔡秋琦表示，大古創立12年，自己的健康也重新回到正軌，除了期許自己與家人能更健康快樂，更希望透過這份使命感，將健康理念傳遞給眾人，以健康的方式為身體補鐵；尤其是同樣在創業路上奮力打拚的中小企業經營者，記得觀照自己、學會愛自己，才能活得更開心、更快樂、也更健康。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
外資估今年NAND價格飆40% 威剛可望迎來AI記憶體超級週期
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 1則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 592則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 363則留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 13 小時前 ・ 228則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 4則留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
半導體龍頭台積電（2330）為蘋果（Apple）主要的代工iPhone晶片廠，不過有消息傳出，蘋果正計畫將未來的部分晶片轉向英特爾（Intel）代工，根據《9to5Mac》報導，分析師指出，最快2028年開始，英特爾將會為「蘋果非Pro系列iPhone」，屆時將不再全部依賴台積電代工。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前 ・ 16則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 84則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 80則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3則留言
好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」
綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 20則留言
王子捲不倫戀停工！照常出席公司尾牙 現況曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）去年遭范姜彥豐爆料與妻子粿粿婚內出軌，事後王子已經發文道歉並表示與粿粿「確實有越界」而他所屬經紀公司...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 33則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 40則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 25則留言
她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 9則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言