【有影】台灣隱形冠軍跨界鑄鐵壺與鍋 大古鑄鐵用一口鐵壺改寫生命故事

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、林佑威／台北報導

在休閒船舶市場擁有超高知名度，來自中台灣的般若科技（SOLAS）提供全世界近6成快艇及水上摩托車螺旋槳，其中水上摩托車螺旋槳的全球市占率更超過9成。一手催生打造品牌的林允進、蔡秋琦夫婦，12年前從個人健康出發，跨界創立大古鑄鐵（taku），利用精密脫蠟鑄造技術加上高品質原料，秉持「幸福，由愛自己開始」的信念，持續研發鑄鐵食器，將健康無毒產品分享給更多人。

大古鑄鐵董事長蔡秋琦分享，年輕時跟先生一同走上創業之路，辛苦了大半輩子，到了50多歲突然驚覺記憶力大幅衰退，檢查後才發現竟是體內累積過多重金屬，醫師建議少用不鏽鋼、不沾鍋或是鋁鍋，因為在高溫烹飪時會釋出重金屬鎳與鉻，最好使用內部沒有塗層的鑄鐵鍋具。

1980年取得東京大學船舶工學博士、回台進入台灣大學任教，並在1986年創業成立般若科技的林允進，得知另一半健康亮起紅燈，夫妻倆走遍台灣、甚至還前往日本知名的南部鐵器聚落探訪，始終找不到適合的鍋具。最後，決定以多年來鑄造螺旋槳的精密技術，親自打造無毒、健康的鍋與壺，以「愛，由自己開始」為初衷，創立了傳遞幸福的大古鑄鐵。

大古鑄鐵的核心競爭力，在於採用精密脫蠟鑄造的獨特製造工藝，身為全球唯一有能力幫世界引擎大廠OEM製作螺旋槳的製造廠，林允進將精密技術應用於鐵壺製造，為了確保健康品質，大古寧願高價採購進口的純淨原生鐵礦，拒絕使用成分難以控制的回收鐵；加上金屬專業人員獨家研發出轉換器，能把傳統鑄鐵的三價鐵轉換為二價鐵，提升了鐵離子的生物利用度，泡出的水不僅甘甜清澈，更能幫助腸胃益生菌增殖，促進鐵元素吸收。

「全世界用脫蠟鑄造去製作鐵鍋或鐵壺，應該是我們首創。」蔡秋琦分享大古製造硬實力的底氣，林允進接著補充：「依照設計圖製作出蠟模後，會包覆7層的陶瓷模，接著把陶瓷模加溫到1000度，然後再灌入1400度的鐵水，完成表面細緻的鑄鐵器。」也因為擁有強大製造技術，與傳統砂模鑄造鍋具相比，大古的產品厚度可以控制在2毫米，相對輕薄卻堅實，解決了許多消費者對重量的疑慮。

鑄鐵壺的健康優勢遠不止於此，用鐵壺煮水能將自來水中的氯結合並揮發，消除消毒味道；鐵鍋烹飪能去除食材的腥膻味，增添「鍋氣」，同時透過優異的蓄熱性能節省瓦斯電力，最令蔡秋琦欣慰的是，許多不愛喝水的孩子在嘗過鐵壺煮的水後，因為品嘗到甘甜，主動愛上喝水。

大古品牌的名稱蘊含深層含義，源自古時候在路邊「奉茶」的大壺文化，而「taku」在日文中指「炊」的動作，這份對傳統與健康的尊重，驅動品牌邁向國際。林允進說，去年首次參展美國芝加哥鍋具展，今年2月即將登場法蘭克福的全球最大鍋具展，因為新廠落成的產能提升，終於有信心開拓國際市場，將健康鍋具介紹給更多人。

提供各式品質檢驗認證，大古鑄鐵10多年來累積許多追求健康的忠實顧客，接下來更希望融合年輕設計元素，讓優質產品觸及新世代。像是今年的馬年設計款新壺「馭勢而上」，設計師以減法雕塑、流利線條匯聚成馬首造型，擺放在桌上就是件藝術品；此外，未來也會繼續舉辦設計及烹飪比賽，推廣純淨無毒、有益健康的安心食器。

蔡秋琦表示，大古創立12年，自己的健康也重新回到正軌，除了期許自己與家人能更健康快樂，更希望透過這份使命感，將健康理念傳遞給眾人，以健康的方式為身體補鐵；尤其是同樣在創業路上奮力打拚的中小企業經營者，記得觀照自己、學會愛自己，才能活得更開心、更快樂、也更健康。

