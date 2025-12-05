【有影】國泰人壽商辦升級 導入hub打造新型態辦公模式

CNEWS195251204a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、施建宏／台北報導

國泰人壽是全台持有商辦最多的壽險業者，近年以空間彈性化、服務層建置與永續設計推動轉型。2024年更整合推出「hub新型態辦公服務」，首棟導入松江商業大樓，獲不少租戶好評。面對市場快速變動，國泰昨（3）日發布金融業首份《未來辦公趨勢報告》，以「資產轉型、智慧驅動、人本共榮」為方向，大規模導入hub服務，打造能依需求調整、兼具智慧管理的新世代商辦生態圈。

為了更貼近市場需求，國壽發布金融業首份《未來辦公趨勢報告》。IPSOS 研究總監劉玉婷表示，純辦公時代已結束，空間必須同時滿足工作、休閒與運動等需求；科技不只支援協作，也提升安全與彈性，如智慧派梯、跨區據點均為高需求設施及服務。優質辦公空間已成企業招募與留才的關鍵；具綠建築與節能工法的商辦更將成為主流。在經濟不穩下，共享與彈性配置也成為企業控管成本的重要模式。

國泰人壽副總經理郭文鎧指出，hub的推出是一項重大挑戰，因為空間需要整合服務，而非傳統的單純租賃。一棟商辦價值動輒數千億，國泰不再只提供坪數，而是提供一套結合空間與服務的完整辦公體驗。這需要整合停車場、門禁、梯控與空間管理等系統，並與多方廠商協作，才能讓商辦真正具備智慧化及服務化能力。

面對人口減少與 ESG 要求升高，企業必須重新思考辦公空間的功能。國泰人壽提出三大解方：第一，「資產轉型」，建築物占全球約四成碳排，企業需改善建物效能以符合減碳規範。第二，「智慧驅動」，未來 IFRS的揭露要求將更嚴格，大樓若缺乏智慧數據基礎，企業競爭力將受影響。第三，「人本共榮」，打造讓人才願意留下的工作環境，是企業成長的重要關鍵。

國泰金控副總經理林佳穎表示，隨著綠色標準成為新商辦的基本要求，hub的核心價值更完整體現在「三控二管」架構中。三控包括車控、門禁與梯控，以及環境控管；從車牌辨識、智慧派梯，到溫度、濕度與空氣品質管理，皆以提升使用者體驗為核心。二管則聚焦綠色能源與大樓管理數位化，協助企業取得永續報告所需的精準數據。

她指出，hub將傳統仰賴人力與紙本的大樓管理全面升級，使管理者能即時掌握訪客名單、會議室使用與共享空間預約等資訊，讓整體運作更透明、有效率。

她補充，hub不是單一系統，而是整合硬體與服務的完整方案。國泰率先在公共區域導入綠電，租戶進駐即可成為綠電用戶，並可依企業永續目標調整綠電比例。hub的智慧平台整合停管系統、門禁梯控與IoT環控，支援跨區協作與成本控管。訪客可線上預填資料並生成 QR Code，抵達即可快速通行，為提升效率與安全的智能訪客管理服務；多元空間配置則賦予員工更高自主性，打造兼具交流、專注與彈性的辦公環境。

展望未來，國泰人壽會將hub服務標準化，複製至超過20棟大樓，依據區域使用特性、企業屬性與工作型態，進行因地制宜的空間與服務規劃，打造台灣商辦新標準。

