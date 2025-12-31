【有影】國泰金控跨年光雕點亮101、陪伴20萬人迎新年 共創2026更好的台灣

cnews124251231a02

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、陳巧紜／台北報導

2026年正式到來！國泰金控與全台民眾一同除舊迎新，邁向嶄新的開始，傳遞滿滿的新年祝福。國泰金控再度登上台北101跨年倒數光雕，透過溫暖的光影，點亮台北101，延續「BETTER TOGETHER 共創更好」品牌主軸，攜手5家子公司傳遞對全台民眾的祝願，展現國泰金控深耕台灣，與全民攜手迎接嶄新的一年，共創更好、共迎希望。在台北跨年晚會現場民眾，更共同感受光影交織的震撼與溫暖，揮別2025，迎接2026新年祝福。

廣告 廣告

由國泰金控攜手台北101打造的視覺饗宴，陪伴台北101周邊的民眾，一同在溫暖光芒下邁向新年。 光雕開場以溫暖的台燈意象揭幕，象徵人與人之間最珍貴的陪伴與守護，隨後畫面中的粒子如夢幻般匯聚，像流螢飛舞，逐漸凝聚成光點、光球和一棵生命之樹，伴隨著感性的敘事，然後匯集成：「一起 不只是1+1」。

再度點亮台北101的跨年光雕，今年吸引約20萬人湧入信義計畫區，昨(31)日晚間11時01分起，由國際光影藝術策展人馮建彰與FREES團隊操刀，將一個個關於陪伴、合作與改變的故事，透過光與影的對話呈現在台北的夜空。

cnews124251231a03

這場光雕藝術表演包括國泰金控旗下的國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券和國泰投信也在光雕中輪番現身，分別透過光雕畫面傳遞「勇敢前行 遇見更好的自己」、「竭盡所能 所以無限可能」、「感謝彼此守護 更有力量」、「追尋夢想的路上 一起閃耀」以及「穩健向前 超越每一天」等祝福，在寒冷冬夜中傳遞溫暖心意。

特別的是，光雕畫面特別穿插了日語、越南語、印尼語、韓語等多國語言的「BETTER TOGETHER」，讓這份跨年祝福跨越了文化與世代的界限。在光雕的最後，國泰金控的品牌字樣伴隨著象徵希望的天燈冉冉升空，將所有人的願望一起寄託給未來。

在現場欣賞光雕秀的民眾，還能參加國泰金控貼心推出的跨年限定社群活動，只要在跨年夜拍下台北101的國泰光雕美景，現場拍攝照片或是直播截圖都可以，上傳到Facebook粉專「國泰永續識務所」，標註好友、寫下新年願望，1月5日23點59分之前完成任務，就有機會抽中500元全聯禮券，還有「最佳拍攝獎」能獲得價值4,980元的JBL Flip7防水藍牙喇叭。

照片來源：國泰永續識務所

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【有影】遊戲化設計結合小樹點 國泰人壽外溢保單帶動健康新經濟

為交易資安作最佳防護 國泰人壽、國泰世華銀行榮獲聯徵中心三大獎肯定

【文章轉載請註明出處】